Russland lehnt Gasexporte ab: Cyberangriffe, Waffenruhe und Diplomatie

Moskau blockiert ukrainische Gasrouten nach USA-Forderung. Cyberangriffe auf Apps, Waffenruhe in Oleschky und Diplomatie mit Trump-Kurs prägen die Lage.

Die Regierung in Moskau hat erklärte, dass eine Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach Europa über die Ukraine im Moment nicht möglich sei. Dies teilte der Sprecher des Präsidialamts, Dmitri Peskow, vor Journalisten mit und begründete dies mit der aktuellen Lage vor Ort. Die Äußerungen bezogen sich auf einen Bericht der Zeitung Wall Street Journal, demzufolge die USA auf erneute russische Gasexporte über ukrainisches Gebiet dringen. Die USA setzen sich einem Zeitungsbericht zufolge für eine rasche Wiederaufnahme der russischen Erdgasexporte nach Europa über Pipelines durch die Ukraine ein, um vor dem Winter einen Stopp der Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu erreichen.

Hintergründe zur geopolitischen Einordnung

Diese diplomatischen Initiativen stehen im Kontext der jüngsten Treffen zwischen US-Gesandten und russischen Vertretern. Die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff trafen sich im September in Moskau mit dem russischen Vertreter Kirill Dmitrijew. Bei diesen Gesprächen soll es auch um die Wiederaufnahme der Gaseporte gegangen sein. Die russische Seite betrachtet die Abstimmung in den USA jedoch primär als innere Angelegenheit. Dmitri Peskow betonte, dass Russland nach den US-Zwischenwahlen mit Blick auf die Ukraine keine Änderungen in der Politik von Präsident Donald Trump erwartet. Der US-Präsident werde an seinem Kurs festhalten, eine friedliche Verhandlungslösung in der Ukraine anzustreben.

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Eskalation durch digitale Angriffe

Neben den diplomatischen und wirtschaftlichen Spannungen hat sich die Lage im digitalen Bereich verschärft. Die Hackergruppe Hitcore hat laut einem russischen Telegram-Kanal einen Angriff auf die ukrainische Warn-App für sich reklamiert. Im Telegram-Kanal Mash, der Verbindungen zu den russischen Sicherheitsdiensten hat, hieß es, Vertreter der Gruppe hätten die Verantwortung für die Cyberattacke übernommen. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht. Die App des russischen Katastrophenschutzministeriums ist nach Angaben des Ministeriums Ziel eines massiven Cyberangriffs geworden. Dabei seien Falschinformationen verbreitet worden, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Ministerium. Derzeit werde an der Wiederherstellung der Anwendung gearbeitet.

Technische Details der Sicherheitsverletzungen

In der Ukraine ist eine Notfall-App, die etwa Warnungen vor Luftangriffen auf Smartphones versendet, nach offiziellen Angaben gehackt worden. Gewarnt wurde unter anderem vor radioaktiver Strahlung in der Hauptstadt Kiew, obwohl es keinen solchen Notfall gab. Die Air-Alert-App sei möglicherweise vom Feind kompromittiert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Es bestehe keine Gefahr durch Strahlung. Nach russischen Angaben vom Montag wurden zudem über die Warn-App des russischen Katastrophenschutzministeriums gefälschte Notfallwarnungen verschickt. Das Ministerium erklärte, das übergeordnete öffentliche Warnsystem funktioniere normal. Die App sei lediglich ein ergänzender Dienst. Wer hinter dem Angriff stecke, teilte das Ministerium nicht mit.

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Militärische Vorwürfe während der Feuerpause

Auf dem Schlachtfeld gibt es weiterhin ernste Konflikte. Die ukrainische Armee wirft Russland vor, eine humanitäre Feuerpause in der südukrainischen Stadt Oleschky zur Stärkung seiner militärischen Positionen genutzt zu haben. Während der sechstägigen Waffenruhe habe die russische Seite Einheiten rotieren lassen, Stellungen ausgebaut und Munition geliefert, teilte der Generalstab in Kiew mit. Die ukrainischen Streitkräfte hätten sich dagegen strikt an die Vereinbarungen gehalten. Die unter anderem von der US-First-Lady Melania Trump und Papst Leo vermittelte Feuerpause war am Sonntagabend ausgelaufen. Sie sollte Hilfslieferungen und die Evakuierung von Zivilisten aus der von Russland kontrollierten Frontstadt ermöglichen.

Evakuierungen und humanitäre Fortschritte

Trotz der Vorwürfe wurden während der Waffenruhe erhebliche humanitäre Erfolge erzielt. Trump zufolge wurden knapp 800 Menschen in Sicherheit gebracht. Das ukrainische Militär hat kurz vor dem Auslaufen der Frist 167 Menschen aus bedrohten Gebieten der südlichen Region Cherson evakuiert. Unter den Evakuierten seien 22 Kinder und 21 Menschen mit eingeschränkter Mobilität, teilte der ukrainische Generalstab am späten Sonntagabend mit. Die sechstägige Feuerpause in der russisch besetzten Stadt Oleschky und Umgebung endete um Mitternacht Moskauer Zeit. Es gab zunächst keine Anzeichen für eine sofortige Wiederaufnahme der Kampfhandlungen.

Ausblick auf weitere humanitäre Kooperationen

Nach dem Auslaufen einer lokalen Waffenruhe in der Südukraine hoffen beide Kriegsparteien nach eigenen Aussagen auf weitere humanitäre Einsätze dieser Art. Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, beide Seiten hätten ihre Verpflichtungen während der lokalen Waffenruhe eingehalten. Er und seine russische Amtskollegin Jana Lantratowa prüften nun Möglichkeiten, ähnliche humanitäre Bemühungen fortzusetzen. Der Sprecher des Präsidialamts in Moskau, Dmitri Peskow, sagte russischen Nachrichtenagenturen zufolge, man bewerte den Ablauf des Einsatzes in Oleschky sowie die Koordination zwischen den Menschenrechtsbeauftragten beider Länder positiv.