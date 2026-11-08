Russland meldet 88 Abschüsse: Rubio nennt Fortschritt bei Sicherheitsarchitektur

Russland verzeichnet 88 zerstörte Drohnen bei Angriffen auf Leningrad und Krim. US-Außenminister Rubio spricht von Fortschritten bei der europäischen Sicherheitsarchitektur vor dem G7-Treffen.

Russland gibt an, an einem einzigen Tag insgesamt 88 unbemannte Flugzeuge ukrainischer Herkunft abgeschossen oder zerstört zu haben. Dieser massive Aufwand der Luftverteidigung erstreckt sich über mehrere Schlüsselregionen, darunter die nordwestliche Oblast Leningrad und die Halbinsel Krim. Die Meldungen des russischen Verteidigungsministeriums korrelieren mit bestätigten Angriffen auf kritische Infrastruktur im besetzten Ukraine-Gebiet Cherson und der russischen Region Rostow.

Leningrad und Krim Ziel von Luftangriffen

Gouverneur Alexander Drosdenko teilte auf der Plattform Telegram mit, dass in der Oblast Leningrad 38 Drohnen neutralisiert wurden. Diese Region ist von strategischer Bedeutung, da sie Ostsee-Terminals für den Getreide- und Ölexport sowie eine große Ölraffinerie beherbergt. Trotz der hohen Anzahl erfolgreicher Abschüsse meldete der ukrainische Telegram-Kanal Exilenova+ Videoaufnahmen, die Brände in der Kirishi-Ölraffinerie zeigen sollen, was auf Treffer hinweisen könnte.

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Das russische Verteidigungsministerium berichtete zudem von 50 abgeschossenen Drohnen über einem breiten Südwest-Gebiet. Die Abwehroperationen erstreckten sich demnach von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr Moskauer Zeit über die besetzte Krim sowie die Regionen Belgorod, Brjansk, Kursk und Rostow. Die Luftabwehrsysteme sollen dabei überwiegend unbemannte Flugzeuge mit festen Tragriffen erfolgreich abgefangen haben.

Diplomatie und Sicherheitsgarantien

US-Außenminister Marco Rubio kündigte bedeutende Fortschritte bei der Diskussion über die Sicherheitsinfrastruktur der Ukraine und Europas an. Im Vorfeld seiner Reise zum G7-Außenministertreffen in Paris betonte er, dass die Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien ein zentrales Thema in den Gesprächen über die Beendigung des Ukraine-Krieges ist. Diese Architektur nach dem Konflikt bildet den Kern der aktuellen diplomatischen Bemühungen.

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Rubio bezog sich dabei auf Ankündigungen von US-Präsident Trump, der am Donnerstag ein "sehr großes" Abkommen mit Russland in Aussicht stellte. Dieses Abdeckungsspektrum soll nicht nur die Ukraine, sondern "ganz Europa" betreffen. Rubio interpretierte dies als Fortschritte hinsichtlich der Frage, wie die Sicherheitsarchitektur nach dem Konflikt aussehen könnte, und deutete an, dass Gespräche in den kommenden Tagen zu weiteren Ergebnissen führen könnten.

Vorbereitung auf Verhandlungen in Abu Dhabi

Europäische Staaten bereiten sich aktiv auf die anstehenden Friedensgespräche vor. Nach Angaben der französischen Regierung werden Franzosen gut an den Verhandlungen in Abu Dhabi teilzunehmen. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrotd bestätigte gegenüber dem Radiosender RTL, dass Frankreich vertreten sein werde, um an diesen Diskussionen teilzunehmen. Die genauen Delegationsteilnehmer wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht genannt.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatte angekündigt, dass die USA am 10. und 11. November Delegationen aus der Ukraine und Russland in Abu Dhabi zusammenbringen wollen. Der Fokus dieser Treffen liegt auf der Beendigung des Krieges, Sicherheitsvereinbarungen für die Nachkriegszeit sowie der allgemeinen Deeskalation der Konfliktdynamik.

Schäden an Energieinfrastruktur und Verkehr

Die militärischen Auseinandersetzungen führen weiterhin zu erheblichen Schäden an ziviler Infrastruktur. In der südrussischen Region Rostow berichtete Gouverneur Juri Slysuar von einem ukrainischen Drohnenangriff auf eine Brücke über den Fluss Mius. Diese Brücke liegt an der Autobahn R-280, einer strategisch wichtigen Verkehrsverbindung, die die Region Rostow mit besetzten ukrainischen Gebieten wie der Krim und Mariupol verbindet.

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Durch die Trümmer der Drohne wurde die Brücke schwer beschädigt, was zu einer vollständigen Sperrung der Straße führte. Gleichzeitig wurde ein Transformator im Umspannwerk Sulin beschädigt, wodurch mehrere Dörfer in der Region von der Stromversorgung abgeschnitten wurden. Energieversorger beginnen mit Reparaturen, sobald die Rettungskräfte den Einsatzort geräumt haben. In der Ukraine wurden in Krementschuk durch russische Drohnen mindestens vier Menschen verletzt, während in Odessa Stromverteiler angegriffen wurden.

Wiederherstellung kritischer Versorgungsnetze

Trotz der anhaltenden Angriffe gibt es Fortschritte bei der Wiederherstellung kritischer Systeme. Die externe Stromversorgung des von Russland kontrollierten ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja wurde wiederhergestellt. Der Pressedienst des Kraftwerks bestätigte auf Telegram, dass die Stromleitung Ferosplawna nach Abschluss von Reparatur- und Sanierungsarbeiten wieder in Betrieb genommen wurde.

Die Sicherheitssysteme funktionierten ordnungsgemäß, und es wurden keine Überschreitungen der Grenzwerte festgestellt. Die Strahlungslage blieb auch während der Notstromversorgung durch Generatoren stabil. Parallel dazu nutzte das russische Militär eine humanitäre Operation im Gebiet Cherson für einen umfangreichen Personal- und Materialwechsel, was auf strategische Umstrukturierungen in den besetzten Gebieten hindeutet.