Russland nutzt nordkoreanische Raketen gegen Ukraine und Energieinfrastruktur

Russland setzt bei Angriffen auf Kiew nordkoreanische KN-23-Raketen ein. Deutschland liefert keine weiteren Patriot-Systeme. Stromausfälle drohen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt den Einsatz nordkoreanischer KN-23-Raketen durch Russland bei jüngsten Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur. Insgesamt feuerte Russland in der Nacht 36 ballistische Raketen auf Kiew und die umliegende Region ab. Die ukrainische Luftabwehr konnte lediglich vier dieser Geschosse abwehren. Selenskyj sieht darin einen weiteren Beleg für die Notwendigkeit verschärfter internationaler Sanktionen gegen Russland und seine Unterstützer.

Deutsche Luftabwehr und politische Reaktionen

Deutschland kann der Ukraine vorerst keine weiteren Patriot-Luftabwehrsysteme liefern. Verteidigungsminister Boris Pistorius begründet dies in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost" damit, dass die eigenen deutschen Kapazitäten vollständig ausgeschöpft seien. Weitere Abgaben würden Lücken in der deutschen Luftverteidigung verursachen, die nicht verantwortbar seien. Pistorius fordert andere Länder auf, ihre Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung zu verstärken. Das Thema solle beim nächsten Treffen der Ukraine Defense Contact Group Mitte November besprochen werden.

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Gefährdung der Stromversorgung in Kiew

Nach erneuten russischen Angriffen auf das ukrainische Energiesystem warnen die Stromversorger vor weiteren Ausfällen. Der private Energieversorger DTEK teilte auf Telegram mit, dass in der Nacht sowohl eine eigene Anlage als auch Umspannwerke des anderen Versorgers Ukrenergo beschädigt wurden. Über beide Anlagen wird Strom in die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie in umliegende zentrale Regionen geliefert. Zwar sind Reparaturtrupps an der Arbeit, doch könne jeder neue Luftalarm die Reparaturen verzögern. DTEK warnt die Verbraucher, dass sich die Stromversorgungslage sogar mehrmals pro Stunde ändern könne.

Internationale Vermittlungsversuche und EU-Strategie

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat US-Präsident Donald Trump angeboten, die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs zu unterstützen. Bei einem Telefonat erklärte Erdogan, die Kontakte sowohl zur ukrainischen als auch zur russischen Seite intensivieren zu wollen, wie sein Büro mitteilte. Parallel dazu unterstützt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet, die Forderung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach einer einheitlichen europäischen Stimme bei den Verhandlungen. Laschet spricht sich dafür aus, einen europäischen Beauftragten zu ernennen, der im Namen der EU mit der Ukraine und Russland verhandeln könnte.

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Korruptionsskandal und personelle Konsequenzen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt nach einem Korruptionsskandal weitere personelle Konsequenzen beim Inlandsgeheimdienst SBU an. Es habe bereits Entlassungen gegeben, weitere Personalentscheidungen würden folgen, so Selenskyj in einer Videoansprache. Er bezeichnet die mutmaßlichen Verbrechen als "beschämend" und "absolut inakzeptabel" und fordert eine vollständige Aufklärung. Anti-Korruptionsermittler werfen hochrangigen Mitarbeitern des SBU, der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft vor, eine kriminelle Gruppe geschützt zu haben. Diese soll unter anderem mit Drogen und Falschgeld gehandelt sowie Betrugszentren betrieben haben. Selenskyj schlägt zudem ein Gesetz vor, das alle SBU-Mitarbeiter zur Offenlegung ihres Vermögens verpflichten soll.

Militärische Angriffe und sprachrechtliche Probleme

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben zwei russische Iskander-Raketensysteme in der Oblast Brjansk attackiert. Das berichtet die ukrainische Zeitung "Ukrainska Pravda" unter Berufung auf den Generalstab in Kiew. Das Ausmaß der Schäden werde noch ermittelt. Zudem hätten ukrainische Einheiten ein russisches Flugabwehrsystem vom Typ Pantsir-S1 in der Region ins Visier genommen. Weitere Angriffe galten Militärlogistikdepots in der russisch besetzten Region Luhansk sowie einer Ansammlung russischer Drohnenoperatoren in der Oblast Saporischschja. Gleichzeitig muss der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, ein Bußgeld zahlen, weil er in offizieller Funktion Russisch gesprochen hat. Das teilte die Bevollmächtigte für den Schutz der Staatssprache, Olena Iwanowska, mit. Budanow habe den Verstoß eingeräumt und werde die Strafe fristgerecht begleichen.