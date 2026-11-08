Russland nutzt Satellitensystem Rasswet im Ukraine-Krieg

Der ukrainische Geheimdienst HUR bestätigt den militärischen Einsatz des russischen Satellitennetzes Rasswet. Dies könnte Drohnenangriffe präziser machen und die Luftabwehr stärken. Analyse der technologischen Unterschiede zu Starlink.

Das russische Satellitennetzwerk Rasswet ist offenbar bereits im aktiven Militäreinsatz im Krieg gegen die Ukraine. Dies bestätigte erstmals der ukrainische Militärgeheimdienst HUR. Kiew warnt vor den potenziell schwerwiegenden Folgen, die diese neue Technologie für die Verteidigung haben könnte.

Bestätigung durch ukrainischen Geheimdienst HUR

Das Hauptproblem für die ukrainische Seite liegt in der verbesserten Kommunikation von russischen Drohnen. Über die Satellitenverbindungen von Rasswet können Fluggeräte während eines Einsatzes mit neuen Daten versorgt werden. Dies ermöglicht möglicherweise die Neuleitlinie auf andere Ziele. Solche Fähigkeiten könnten die Präzision russischer Angriffe deutlich erhöhen. Zusätzlich belastet dies die ukrainische Luftabwehr weiter. Der Ukraine-Experte Mykola Zientsev sieht nach Angaben von Reuters bereits erste Hinweise dafür.

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Technische Details und Satellitenanzahl

Russland hat in diesem Jahr insgesamt 32 Satelliten des Typs Rasswet ins All gebracht. Die Startmissionen verteilen sich auf je 16 Satelliten in den Monaten März und Juli. Entwickelt wird das System vom russischen Unternehmen Bureau 1440. BILD hatte zuvor bereits über Probleme berichtet. Mehrere Satelliten erreichten nicht ihre vorgesehenen Umlaufbahnen. Zudem traf eine ukrainische Flamingo-Rakete im August das russische Progress-Raketenzentrum in Samara.

Vergleich mit Elon Musks Starlink

Trotz dieser Rückschläge ist das System inzwischen militärisch nutzbar. Von einer flächendeckenden Versorgung ist Russland jedoch noch weit entfernt. Im direkten Vergleich zu Elon Musks Starlink fehlt es an der nötigen Dichte. Starlink verfügt über mehr als 10.000 Satelliten. Mit Rasswet können nur zeitweise Verbindungen über der Ukraine hergestellt werden. Dies zeigt die bisherigen technischen Grenzen des russischen Systems auf.

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Pläne für die Zukunft bis 2035

Der Kreml plant die Anzahl der Rasswet-Satelliten in den kommenden Jahren erheblich zu erhöhen. Nach den bisherigen Planungen sollen es bis 2035 mehr als 900 sein. Schon im September warnte Oberst Reisner gegenüber BILD vor den Folgen. Russland könne damit seine bisherige Abhängigkeit von Starlink ausgleichen. Russische Langstreckendrohnen wären dadurch zunehmend in der Lage, tiefe Ziele in der Ukraine anzugreifen.

Aktuelle Lage der Kriegsführung

Die neue Bestätigung des Geheimdienstes zeigt, dass die Technologie nicht mehr nur ein Zukunftsprojekt ist. Russland setzt sie nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes bereits im Krieg ein. Ein konkreter Zusammenhang zwischen dem System und einzelnen erfolgreichen Angriffen ist bislang nicht unabhängig nachgewiesen. Dennoch bleibt die Gefahr real. Die ukrainische Führung reagiert mit Sorge auf die Entwicklung.