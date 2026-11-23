US-Militär warnt vor atomarem russischen Satelliten. Ausfall von Satelliten, Stromnetze und Kommunikation in Gefahr. Reaktionen aus Moskau.

Westliche Geheimdienste und Militäreinrichtungen, darunter die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst ( BND), gehen aktuell davon aus, dass Russland einen atomar bewaffneten Satellit en innerhalb der kommenden Wochen in den Weltraum bringen könnte. Dieser Satellit soll bereits seit längerer Zeit fertig konstruiert in der Großregion von Moskau gelagert worden sein und dort kurz nach dem Start einsatzfähig sein.

Auswirkungen auf Satelliten und Infrastruktur

Das US Space-Command warnt vor drastischen Folgen, sobald sich ein solches bewaffnetes Objekt in der Erdumlaufbahn befindet. Der Leiter des US Space-Command, Stephen Whiting, erklärte, dass wahrscheinlich sofort innerhalb der ersten Stunden bis Tage etwa ein Drittel aller Satelliten im niedrigen Erdorbit ausfallen würde. In den darauf folgenden Monaten würden dann die restlichen Satelliten nach und nach ebenfalls nicht mehr funktionsfähig sein.

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Diese massive Störung der Orbitalinfrastruktur hätte direkte und schwerwiegende Konsequenzen für die Zivilbevölkerung und die wirtschaftliche Stabilität. In Deutschland wären Stromausfälle zu erwarten, die das gesamte Energieversorgungssystem betreffen könnten. Zusätzlich käme es zu starken Einschränkungen bei der Kommunikation und der Navigation, da viele dieser Systeme auf die intakte Funktion der umkreisenden Satelliten angewiesen sind.

Militärischer Vorteil für Moskau

Neben den zivilen Infrastrukturschäden hätte der Einsatz dieser Waffe auch massive Auswirkungen auf die militärische Balance im Westen. Die Leistungsfähigkeit westlicher Armeen würde durch den Ausfall der Satelliten drastisch eingeschränkt, da moderne Militäroperationen stark auf Aufklärungsdaten und Kommunikationsverbindungen aus dem All basieren. Russland würde durch diesen Schritt einen entscheidenden taktischen Vorteil erlangen, der kaum durch Gegenmaßnahmen verhindert werden könnte.

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Sobald sich ein solcher bewaffneter Satellit in der Erdumlaufbahn befinde, gebe es kaum wirksame Abwehrmechanismen. Die westlichen Stellen betonen, dass der Einsatz der Waffe demnach nicht verhindert werden könnte, sobald sie orbital positioniert ist. Dies stellt eine erhebliche Eskalation in der aktuellen weltraumgestützten Rüstungsspirale dar und zeigt die wachsende Militarisierung des Orbitals um die Erde.

Diplomatische Distanzierung aus Moskau

Die russische Botschaft reagierte auf die entsprechenden Anfragen von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung mit einer klaren Absage an die Vorwürfe. Man sei nicht über die beschriebenen Vorgänge informiert und weise sämtliche unbegründeten Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation entschieden zurück. Trotz dieser negation bleiben die Warnungen der westlichen Geheimdienste und Militärs bestehen, die eine akute Gefahr durch den potenziellen Start eines atomaren Satelliten sehen.