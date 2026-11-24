Nach Berichten von WDR, NDR und SZ könnte Russland den Atom-Satelliten Sputnik-S starten. Bundeswehr und BND warnen vor massiven Ausfällen.

Der Bundesnachrichtendienst ( BND) und die Bundeswehr stützen sich derzeit auf die Einschätzung, dass Russland in den kommenden Wochen den mit einem Atom Sprengkopf ausgestatteten Satelliten Sputnik-S in den Weltraum bringen könnte. Diese Informationen basieren auf gemeinsamen Recherchen der Sender WDR und NDR sowie der Süddeutschen Zeitung, die berichten, dass die Konstruktion des Geräts bereits abgeschlossen ist und es seit geraumer Zeit im Großraum Moskau gelagert wird. Die Bundesregierung teilt diese spezifischen Erkenntnisse nun mit ausgewählten NATO-Partnern aus, um die verbündeten Demokratien über die drohende militärische Eskalation zu informieren.

Historischer Kontext und Vertragsbrüche

Der stellvertretende Inspekteur des Bundeswehr-Kommandos für Cyber- und Informationsraum, Generalmajor Armin Fleischmann, stuft die Fähigkeit Russlands zur Stationierung von Atomwaffen im All als realistisch ein und warnt vor einem eklatanten Bruch des Weltraumvertrags von 1967. Die Idee selbst ist jedoch historisch belegt, wie die Expertin für Weltraumsicherheit Juliana Süß der Nachrichtenagentur AFP erklärt. Bereits 1962 zündeten die Vereinigten Staaten eine atomar bestückte Interkontinentalrakete in einer Höhe von 400 Kilometern, auch die Sowjetunion führte in der Ära des Kalten Krieges vergleichbare Tests durch, um technische Machbarkeiten nachzuweisen.

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Technische Mechanismen der Bedrohung

Bei einer Detonation im Weltall würde die freigesetzte ionisierende Strahlung aufgrund des fehlenden schützenden Atmosphärenkörpers nicht wie auf der Erde abgebaut, sondern sich weit ins All ausbreiten. Juliana Süß betont, dass diese langanhaltende Strahlungswolke Satelliten im erdnahen Orbit über Eurasien Schritt für Schritt zum Ausfall bringen würde. Zusätzlich könnte die Explosion ein gigantisches Trümmerfeld generieren, das die Besatzungen der Internationalen Raumstation ISS sowie der chinesischen Raumstation Tiangong unmittelbar gefährdet und weitere Satelliten durch kinetische Kollisionen unwiederbringlich zerstört.

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Militärische und zivile Folgen für Europa

Die unmittelbaren Konsequenzen für die Bundeswehr und die Zivilbevölkerung in Deutschland wären schwerwiegend und weitreichend. Generalmajor Armin Fleischmann warnt vor massiven Stromausfällen, drastischen Einschränkungen der Kommunikationsinfrastruktur sowie dem Zusammenbruch von Navigationssystemen, die für den modernen Alltag und die Wirtschaft essenziell sind. Die genauen Schäden hingen dabei von der Höhe der Detonation ab, wobei ein Vergleich mit dem US-Test von 1962 zeigt, dass bereits in 400 Kilometern Höhe das Stromnetz von Hawaii beeinträchtigt wurde.

Strategische Abwägungen und deutsche Countermeasures

Obwohl Russland deutlich weniger abhängig von satellitengestützten Diensten ist als die USA und parallel ein eigenes Kommunikationsnetzwerk aufbaut, sieht es Kollateralschäden an den eigenen Systemen einkalkuliert. Die deutsche Bundesregierung reagiert auf diese asynchrone Bedrohung mit dem Aufbau von zwei Bataillonen des elektronischen Kampfes, die über spezifische Counter-Space-Fähigkeiten verfügen. Da die Bundesrepublik eine strikte No-Debris-Policy vertritt und physische Zerstörung vermeidet, liegt der Fokus der Abwehr auf elektronischen Gegenmaßnahmen zur Unterbindung dieser neuen strategischen Drohvariante.