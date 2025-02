Russland plant Eurovision-Alternative „Intervision“

Russland startet eine eigene Musikshow als Antwort auf den ESC-Ausschluss. Mehr als 20 Länder haben ihre Teilnahme bereits bestätigt, darunter China, Brasilien und Saudi-Arabien. Außenminister Lawrow verspricht eine Show „ohne jede Zensur“.

Russland s Präsident Wladimir Putin hat eine neue Musik show ins Leben gerufen, die als Konkurrenz zum Eurovision Song Contest (ESC) dienen soll. Die Show trägt den Namen „ Intervision “ und hat laut Angaben aus Moskau großes internationales Interesse auf sich gezogen. Mehr als 20 Länder haben ihre Teilnahme an dem Wettbewerb bereits bestätigt, wie Putins Kulturberater Michail Schwydkoi russischen Agenturen zufolge erklärte.

Zu den Teilnehmern gehören neben einer Reihe ehemaliger Sowjetrepubliken auch China, Brasilien und Saudi-Arabien. Russland wurde vom ESC aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgeschlossen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow zeigte sich erfreut über die hohe Teilnehmerzahl. Die Veranstaltung biete allen Ländern die Chance, „ohne jede Zensur“ ihre besten musikalischen Traditionen vorzustellen, versprach der Moskauer Top-Diplomat bei einem Treffen mit Botschaftern. „Ich garantiere, dass es dort keine Perversionen und Verhöhnungen der menschlichen Natur geben wird, wie wir es bei den Olympischen Spielen in Paris beobachtet haben“, fügte Lawrow hinzu.Der Eurovision Song Contest ist bekannt dafür, dass dort offen queere Künstler auftreten und die Show sehr bunt und divers ist. So gewann etwa 1998 für Israel die trans Frau Dana International, 2014 für Österreich der schwule Sänger Tom Neuwirth. Bei der langen Olympia-Eröffnungsfeier in Paris war letzten Sommer eine Szenerie mit Dragqueens an einem Tisch zu sehen gewesen. Einige fassten dies als Nachstellung des letzten Abendmahls und Verhöhnung des Christentums auf. Später stellte sich heraus, dass dieser Showteil als Festmahl griechischer Götter gemeint war. In Russland sind die Rechte von Minderheiten, die nicht der heterosexuellen (angeblichen) Norm entsprechen, stark eingeschränkt. Die öffentliche Darstellung von Homosexualität etwa ist verboten. Die sogenannte LGBT-Bewegung wurde als „extremistische Organisation“ eingestuft





