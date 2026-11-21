Dänemark warnt vor russischem Attentatsplan auf den Rapper Kyivstoner. Der Verteidigungsattaché wird ausgewiesen. Berlin zeigt sich solidarisch mit Kopenhagen.

Die dänische Regierung hat eine schwere Bedrohung der nationalen Sicherheit aufgedeckt. Der russische Geheimdienst hatte laut eigenen Angaben ein Mordkomplott gegen den ukrainischen Rapper Kyivstoner in Dänemark geplant. Die dänische Behörde für innere Sicherheit ( PET) ist der Überzeugung, dass Moskau eine lokale kriminelle Gruppierung zu dieser Tat angestiftet hat. Diese Information führte zu diplomatischen Sanktionen und einer sofortigen Reaktion der Regierung.

Diplomatischer Bruch mit Russland

Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen verkündete am Freitag die Konsequenzen des Vorfalls. Das Land weist den russischen Verteidigungsattaché aus. Dieser muss das dänische Hoheitsgebiet binnen sieben Tagen verlassen. Zuvor hatte der Minister den russischen Botschafter zu einem streng vertraulichen Gespräch einbestellt. Die Maßnahme gilt als direkte Antwort auf die als provokant eingestuften Aktionen russischer Dienste auf europäischem Boden.

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Detail der Attentatsplanung

Das dänische Inlandsgeheimdienst PET stiftete Russland die Gang "Loyal to Familia" zu der Tat an. Die kriminelle Gruppierung ist in Dänemark seit 2021 verboten. Mitglieder dieser Gruppe sollten den Rapper bei einem öffentlichen Auftritt gezielt töten. Der Aufstand war für den 25. September vor den Toren Kopenhagens in Charlottenlund geplant. Kurz vor dem Konzert wurden in der Nähe drei Personen in einem Fahrzeug festgenommen. In dem Auto befanden sich Schusswaffen und Messer.

Identität des Ziels und Motive

Nach Informationen des Senders DR handelt es sich bei dem Rapper um Kyivstoner, bürgerlich Albert Vasilyev. Er besitzt sowohl die ukrainische als auch die US-Staatsbürgerschaft. Zwei der festgenommenen Verdächtigen wurden bereits angeklagt. Laut dem Sender DR bestreiten die Angeklagten die Vorwürfe jedoch. Der PET-Chef Rasmus Kieffer-Kristensen vermutet, dass Berichte über eine Beteiligung des Musikers am Schmuggel von Drohnen für Angriffe auf Russland ihn ins Visier Moskaus gebracht haben. Bereits bei seiner Einreise habe der Geheimdienst ihm besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

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Reaktionen der europäischen Partner

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sieht eine ernste Sicherheitslage für ganz Europa vor sich. Sie stellt fest, dass man einem in die Enge getriebenen Russland gegenüberstehe, das immer mehr Risiken eingehe. Der Polizichef Lasse Boje nannte die Bande besonders konfliktbereit. Wer sich in den Dienst ausländischer Geheimdienste stelle, überschreite eine rote Linie. Dänemark wird außerdem keine Schengen-Visa mehr an Russen vergeben, die nicht unbedingt notwendig sind. Moskau kündigte Vergeltung an. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte laut TASS, Moskau werde eine angemessene Antwort geben.

Deutsche Solidarität und eigene Vorfälle

Rückendeckung für Kopenhagen kommt aus Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU zeigte sich am Donnerstag solidarisch an der Seite Dänemarks. Er betonte, dass jeden Versuch Russlands, Europa durch Attentate, Anschläge oder Sabotage einzuschüchtern, man unterbinden werde. Deutschland steht ebenfalls im Fokus der russischen Aktivität. Anfang August wurde am Flughafen Leipzig eine mit Sprengstoff beladene Drohne in der Nähe ukrainischer Frachtflugzeuge entdeckt. Der Airport fungiert als Umschlagplatz für Militärhilfe an die Ukraine. Die Bundesregierung macht Russland direkt für den versuchten Anschlag verantwortlich.