Bundeswehr und Geheimdienste warnen vor einem russischen Atomwaffensatelliten namens Sputnik-S. Ein Start würde den Weltraumvertrag brechen und kritische Infrastruktur in Europa gefährden.

Russland droht mit einer gravierenden Eskalation im Weltraum, indem es den Einsatz eines atomar bewaffneten Satelliten plant. Westliche Geheimdienste gehen laut Berichten der Medien WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung davon aus, dass Moskau einen solchen Sprengkopf noch in diesem Jahr in den Orbit bringen will. Diese Entwicklung stellt eine ernsthafte Bedrohung der westlichen Sicherheitsarchitektur dar und wurde bereits an hohe Regierungsvertreter sowie mehrere NATO -Mitgliedsstaaten gemeldet.

Bundeswehrexperten haben die deutschen Regierungsmitglieder in den vergangenen Wochen detailliert über diesen Plan informiert. Zu den informierten hohen Beamten gehörte auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius im Alter von 66 Jahren von der Partei SPD. Diese Warnungen dienten dazu, die westlichen Verbündeten auf die potenzielle Gefahr vorzubereiten, die von einer neuen Klasse russischer Weltraumwaffen ausgeht, die bereits in der Entwicklung oder Speicherung sind.

Also read Selenskyj plant dreiseitiges Gespräch mit Russland und USA vor Weihnachten

Mechanismus und Status der Waffe Sputnik-S

Der spezifische Satellit, der unter dem Namen Sputnik-S firmiert, wird derzeit in der Großraum Moskau Region gelagert. Experten der Bundeswehr und des Bundesnachrichtendienstes BND gehen davon aus, dass dieser atomar bewaffnete Satellit jederzeit in eine Erdumlaufbahn gebracht werden könnte. Dies würde bedeuten, dass die Waffe innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit wäre und nicht mehr lange Vorlaufzeiten für eine Abschaltung oder Diplomatie erlauben würde.

Bereits im Oktober veröffentlichte der US-Militärgeheimdienst DIA eine Lageeinschätzung, die diese Entwicklungen bestätigte. In diesem Bericht hieß es explizit, dass Russland einen Satelliten entwickelt, der dazu bestimmt ist, eine Nuklearwaffe zu transportieren. Diese Information unterstreicht die internationale Aufmerksamkeit auf dieses Projekt und die gemeinsame Einschätzung der westlichen Sicherheitsdienste.

Advertisement

Verstoß gegen den Weltraumvertrag von 1967

Die Einführung eines solchen Satelliten würde einen klaren Verstoß gegen den Weltraumvertrag von 1967 darstellen. Dieses internationale Abkommen untersagt ausdrücklich, Objekte, die Nuklearwaffen oder andere Arten von Massenvernichtungswaffen tragen, in eine Erdumlaufbahn zu bringen. Der Vertrag bildet seit Jahrzehnten das rechtliche Fundament für die friedliche Nutzung des Weltraums und soll durch solche Waffenentwicklungen untergraben werden.

Die Existenz und der potenzielle Einsatz dieser Waffe stellen somit eine direkte Herausforderung für die bestehenden völkerrechtlichen Normen dar. Sollte Russland den Satelliten in den Orbit schicken, würde dies nicht nur die militärische Balance verschieben, sondern auch das Vertrauen in internationale Verträge und Abkommen nachhaltig beschädigen. Die westlichen Staaten bewerten diese Pläne daher als gravierende Eskalation.

Folgen für Satelliten und deutsche Infrastruktur

Die militärischen und zivilen Folgen einer solchen Waffe im All wären katastrophal, da sie nicht leicht gestoppt werden könnten. Stephen Whiting, der Leiter des Space Command, warnte vor den unmittelbaren Auswirkungen auf die Orbitalinfrastruktur. Er sagte, dass wahrscheinlich sofort innerhalb der ersten Stunden bis Tage etwa ein Drittel aller Satelliten im niedrigen Erdorbit ausfallen würde.

Die Kaskadeneffekte würden sich über mehrere Monate erstrecken, in denen dann die restlichen Satelliten nach und nach ausfallen würden. Generalmajor Armin Fleischmann vom Kommando Cyber- und Informationsraum CIR betonte, dass die Folgen auch für das Leben in Deutschland immens wären. Zu den direkten Schäden zählen Stromausfälle, starke Einschränkungen für die Kommunikation sowie die Navigation, die moderne Gesellschaften und Wirtschaftsstrukturen lahmlegen könnten.

Advertisement

Reaktion der Bundesregierung und Verteidigungsministerium

Trotz der Warnungen und der hohen Sorge um die nationale Sicherheit hat sich das Bundesverteidigungsministerium nicht auf konkrete Fragen zu den möglichen Moskauer Plänen geäußert. Wie die Medien WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichten, wurde auf direkte Anfragen nicht reagiert. Die offizielle Antwort verwies stattdessen auf die allgemeine Vertraulichkeit und Geheimhaltungspflicht interner Beratungen, die eine öffentliche Kommentierung verbieten.

Diese Zurückhaltung der Regierung steht im Kontrast zu den detaillierten Warnungen der militärischen und nachrichtendienstlichen Dienste. Es bleibt abzuwarten, wie die Bundesregierung und ihre NATO-Partner auf die potenzielle Inbetriebnahme des Sputnik-S reagieren werden, da die Gefahren für die kritische Infrastruktur in Europa dringlich sind.