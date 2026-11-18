Geheimdienstquellen berichten über ein russisches Komplott zur Inszenierung eines Terroranschlags in der Nähe von Kaliningrad. Das Ziel ist die Unterbindung polnischer Ukraine-Hilfe durch Falschflaggen-Operationen und die Schwächung der Nato-Position.

Polnische Sicherheitsbehörden haben eine schwere Verschwörung aufgedeckt, die darauf abzielte, einen Terroranschlag in der Nähe der russischen Exklave Kaliningrad zu inszenieren. Laut Berichten der polnischen Tageszeitung Rzeczpospolita, die sich auf hochrangige Sicherheitskreise stützt, plante das russische Geheimdienstgebäude Schabljow die Tat für Ende Oktober oder Anfang November. Der Hauptzweck dieses Angriffs bestand darin, die Opferzahlen hoch zu halten und anschließend die Ukraine für das Verbrechen verantwortlich zu machen, um die politische Unterstützung Warschaus zu untergraben.

Inszenierung nach dem Vorbild Gleiwitz 1939

Die Details der geplanten Operation zeigen eine strategische Planung, die historisch an den Überfall auf den Sender Gleiwitz im Jahr 1939 erinnert, der vom nationalsozialistischen Deutschland als Vorwand für den Einmarsch in Polen genutzt wurde. Geheimdienstquellen erklärten gegenüber der Zeitung, dass die Russen davon ausgingen, eine große Anzahl von Opfern zu produzieren. Der Plan sah vor, dass angebliche ukrainische Agenten die Grenze überqueren würden, um anschließend von polnischen Sicherheitskräften erschossen oder mit falschen Beweisen gefunden zu werden, die ihre Herkunft aus der Ukraine bestätigen sollten.

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Schärfung der Grenzkontrollen und Abwehrmaßnahmen

Polnische Behörden reagierten schnell auf die erhaltenen Hinweise und verstärkten die Präsenz an der Grenze zur russischen Region Kaliningrad. Als russische Geheimdienstoffiziere auf der russischen Seite der Grenze auffielen, entsandte Polen zusätzliche Kräfte des Grenzschutzes, der Polizei sowie des Amtes für Staatschutz ABW. In der Woiwodschaft Ermland-Masuren wurden zudem gezielte Übungen von Spezialeinheiten und der Territorialverteidigung durchgeführt. Diese Maßnahmen dienten eindeutig der Abschreckung, sollten aber auch die Fähigkeit zur präventiven Handlung bei einer drohenden Attacke sicherstellen.

Verbreitung von Warnungen in den baltischen Staaten

Die Bedrohungslage ist nicht auf Polen beschränkt, da ähnliche Warnungen auch an die Regierungen von Litauen, Lettland und Estland weitergegeben wurden. Die europäischen Nachrichtendienste sehen hier eine koordinierte Strategie, um die Nato-Staaten einzuschüchtern und ihre finanzielle sowie militärische Unterstützung für Kiew einzudämmen. Durch wiederholte hybride Angriffe und Provokationen auf westlichem Territorium soll ein Gewöhnungseffekt bei der Bevölkerung erzeugt und die politische Spaltung innerhalb Europas vertieft werden.

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Sabotagekampagne gegen Nato-Infrastruktur

Diese Vorfälle sind Teil einer ausgeweiteten Sabotagekampagne, die nach Berichten des Wall Street Journals bereits mit gescheiterten Anschlägen auf ukrainische Transportmaschinen, wie dem Versuch am Flughafen Leipzig im August, einsetzte. Die Ermittlungen führten dabei zu Spuren des russischen Militärgeheimdienstes. Paweł Szota, der Leiter des polnischen Auslandsgeheimdienstes, warnte bereits im Sommer davor, dass Russland versuchen könnte, die Reaktionsbereitschaft der Nato durch schwerwiegende Provokationen gegen baltische Nachbarn auf die Probe zu stellen, etwa durch das Erscheinen sogenannter grüner Männchen an der Grenze zu Litauen oder Lettland.

Analyse des strategischen Zeithorizonts

Analysten des Institute for the Study of War (ISW) kamen im September zu dem Schluss, dass die Nato-Staaten sich auf das Risiko eines begrenzten russischen konventionellen Angriffs vorbereiten müssen. Dieser Zeitraum ist erheblich kürzer als die von vielen Mitgliedsstaaten diskutierten Szenarien für die Jahre 2028 bis 2030. Die ständigen Tests durch die Russen zielen darauf ab, die Grenzen des Erlaubten auszuloten und die politische Willensstärke der westlichen Allianzen nachhaltig zu schwächen, indem sie die Unterstützung für die Ukraine als zu kostspielig oder gefährlich darstellen sollen.