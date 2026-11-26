Mit vermeintlich zivilen Stellen wirbt Russland um Männer in Indonesien und auf den Philippinen. Manche Männer landen nach ihrer Ankunft jedoch beim Militär.

Mit vermeintlich zivilen Stellen wirbt Russland um Männer in Indonesien und auf den Philippinen. Manche Männer landen nach ihrer Ankunft jedoch beim Militär.wirbt in Indonesien und auf den Philippinen offenbar mit zivilen Stellen um Männer, die später teils im Militär landen sollen.

Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Demnach versprechen Recruiter den Bewerbern eine einmalige Zahlung von bis zu 35.000 US-Dollar für einen Militärvertrag. Hinzu kommen monatliche Gehälter von bis zu 3000 Dollar . In sozialen Medien werden Jobs in Logistik, Sicherheit, Bau und Verwaltung angeboten. Manche Männer reisten in der Erwartung nach Russland, in der Hotellerie oder einem anderen zivilen Bereich zu arbeiten.

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Erst vor Ort hätten sie erfahren, dass sie einen Vertrag für den Militärdienst unterschrieben hatten. Die Anwerbung richtet sich vor allem an Männer, die im Ausland Arbeit suchen und in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Vermittler, Menschenhändler und betrügerische Arbeitsagenturen nutzen ihre Lage aus, berichtet Bloomberg. Demnach verstärkt Moskau die Suche in Südostasien, weil dem Land Personal für den Laut dem Bericht rekrutierte Russland in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 allein 128 philippinische Staatsangehörige.