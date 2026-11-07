Russland setzt nordkoreanische Raketen ein und trifft ukrainische Energieinfrastruktur

Ukrainische Quellen berichten vom Einsatz nordkoreanischer KN-23-Raketen durch Russland. Parallel dazu warnen Energieversorger vor massiven Stromausfällen in Kiew und zentralen Regionen infolge der nächtlichen Angriffe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bestätigt, dass Russland bei jüngsten Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur nordkoreanische KN-23-Raketen eingesetzt hat. Diese Angaben gelten nach vorläufigen Bewertungen als gesichert und markieren eine deutliche Eskalation in der Art der eingesetzten Waffentechnologie.

Nordkoreanische Raketen treffen Kiewer Verteidigungslinien

Wolodymyr Selenskyj erklärte öffentlich, dass Russland in der vergangenen Nacht insgesamt 36 ballistische Raketen auf Kiew und die umliegende Region abgefeuert habe. Die ukrainische Luftabwehr konnte lediglich vier dieser Geschosse erfolgreich abfangen, was eine hohe Durchschlagskraft der Angriffe demonstriert.

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Selenskyj wertete diesen Vorfall als weiteren zwingenden Beweis dafür, dass die bestehenden internationalen Sanktionen gegen Russland sowie gegen dessen Unterstützerstaaten massiv verschärft werden müssen. Der Einsatz der spezifischen Waffensysteme KN-23 unterstreicht die Intensität der aktuellen Kriegsführung.

Deutsche Luftabwehrkapazitäten erreichen ihre Grenzen

Deutschland kann der Ukraine vorerst keine weiteren Patriot-Luftabwehrsysteme liefern, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost" klarstellte. Die eigenen nationalen Kapazitäten für die Luftverteidigung seien vollständig ausgeschöpft und nicht weiter reduzierbar.

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Pistorius argumentierte, dass weitere Abgaben dieser hochsensiblen Systeme unvertretbare Lücken in der deutschen Landesverteidigung erzeugen würden. Stattdessen forderte er andere Nationen auf, ihre Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung deutlich zu verstärken, um das Gleichgewicht der Abwehrkräfte zu halten.

Energieversorger warnen vor instabiler Stromversorgung

Der private ukrainische Energieversorger DTEK hat auf Telegram vor weiteren massiven Ausfällen gewarnt, nachdem sowohl eigene Anlagen als auch Umspannwerke des Konkurrenten Ukrenergo in der Nacht beschädigt wurden. Über diese betroffenen Infrastrukturen wird Strom in die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie in umliegende zentrale Regionen geliefert.

Obwohl Reparaturtrupps bereits vor Ort sind, warnt DTEK davor, dass jeder neue Luftalarm die dringend notwendigen Instandsetzungsarbeiten verzögern könnte. Die Lage sei extrem instabil, da sich die Stromversorgungslage laut Auskunft des Unternehmens sogar mehrmals pro Stunde ändern könne.

Diplomatische Initiativen und innere Ukraine-Reformen

Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan hat US-Präsident Donald Trump im Rahmen eines Telefonats angeboten, die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs aktiv zu unterstützen. Erdogan erklärte dabei, seine Kontakte sowohl zur ukrainischen als auch zur russischen Seite intensivieren zu wollen, um Vermittlungsprozesse voranzutreiben.

In der Ukraine kündigte Selenskyj nach einem Korruptionsskandal weitere personelle Konsequenzen beim Inlandsgeheimdienst SBU an. Es habe bereits Entlassungen gegeben, weitere Personalentscheidungen würden folgen, sagte der Präsident in einer Videoansprache und bezeichnete die mutmaßlichen Verbrechen als beschämend und inakzeptabel.

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Anti-Korruptionsermittler werfen hochrangigen Mitarbeitern des SBU, der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft vor, eine kriminelle Gruppe geschützt zu haben, die mit Drogen, Falschgeld und Betrugszentren operierte. Selenskyj schlägt zudem ein neues Gesetz vor, das alle SBU-Mitarbeiter zur vollständigen Offenlegung ihres Vermögens verpflichten soll.

Europäische Verhandlungsstrategien und Sprachgesetze

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet, unterstützt die Forderung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach einer einheitlichen europäischen Stimme bei den Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Laschet plädiert für die Ernennung eines europäischen Beauftragten, der im Namen der EU mit beiden Konfliktparteien verhandle.

Bislang unterhielten die EU-Mitgliedstaaten eigene diplomatische Kontakte, was Laschet in der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" kritisierte. Eine Entscheidung über die genaue Ausgestaltung dieser Rolle soll beim Europäischen Rat am 17. und 18. Dezember getroffen werden.

Parallel dazu muss der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, ein Bußgeld zahlen, weil er in offizieller Funktion Russisch gesprochen hat. Das Sprachengesetz sieht für einen Erstverstoß ein Bußgeld von bis zu 8500 Hrywnja vor, was rund 170 Euro entspricht.

Budanow hatte den Verstoß eingestanden und wird die Strafe fristgerecht begleichen. Er hatte am Montag versucht, Proteste vor einem provisorischen Militärgefängnis bei Kiew zu beruhigen, wobei er teilweise Russisch mit einem verletzten Jugendlichen und dessen Schwester sprach. Privat ist Russisch weiterhin erlaubt, in offiziellen Funktionen jedoch nicht.