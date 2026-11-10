Russland erhöht die Fertigung des Störsystems Wolna Kupol Garant für Starlink-Satelliten. Serienstart ist für Anfang 2026 geplant, um Grenzregionen gegen ukrainische Drohnen zu schützen.

Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet unter Berufung auf Quellen aus der Verteidigungsindustrie, dass die Serienproduktion des neuen Störsystems " Wolna Kupol Garant" bereits Anfang 2026 starten soll. Dieses System zielt darauf ab, die Kommunikation der Starlink -Satelliten des US-Unternehmens SpaceX gezielt zu stören. Die Produktionskapazitäten würden sich massiv erhöhen, um die wachsenden Anforderungen an die Abwehr digitaler Angriffe zu erfüllen.

Funktionsweise der Störsignale

Dmitri Kusjakin, der Chefkonstrukteur des russischen Zentrums für komplexe unbemannte Lösungen (SKBR), erklärte am 16. Juni in russischen Medien die technische Natur des Vorhabens. Das System habe nicht das primäre Ziel, die direkte Verbindung zwischen einer Drohne und einem Satelliten zu unterbrechen, sondern den Betrieb des Satelliten selbst zu stören. Dazu blendet Wolna Kupol Garant den Satelliten im Funkraum buchstäblich mit starken Störsignalen aus. Die russischen Experten führen aus, dass die Starlink-Satelliten in einer relativ geringen Höhe von etwa 500 Kilometern über der Erdoberfläche operieren. Aufgrund dieser Höhenlage und der Ausstattung mit einer steuerbaren Phasenantenne sei es möglich, die Satelliten erfolgreich zu stören. Diese technischen Angaben decken sich weitgehend mit den Informationen der anonymen Quelle aus der Industrie.

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Geografische Abdeckungsziele

Die Quelle betonte, dass die aktuelle Fertigungsmenge noch bei weitem nicht ausreiche, um alle gewünschten Standorte vollständig abzudecken. Das strategische Ziel besteht jedoch darin, alle wichtigen Ziele der ukrainischen Streitkräfte in den Grenzgebieten abzudecken. Besonders betroffen sein sollen die Regionen Noworossija, Schachty, Rostow am Don, die Kuban-Region im Nordkaukasus sowie die Gebiete Belgorod und Kursk. Trotz der genannten Pläne räumt die Quelle ein, dass die volle technische Dominanz über diese Areale noch ein fortlaufender Prozess ist und die Infrastruktur noch ausgebaut werden muss.

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Politische Spannungen um Elon Musk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte wiederholt von Elon Musk gefordert, den Einsatz von Starlink-Verbindungen für die ukrainische Armee auch über russischem Territorium, konkret über der Krim, freizugeben. Der Tech-Milliardär hat dieser Forderung bislang nicht zugestimmt. Ende Oktober kritisierte Musk öffentlich, dass das ukrainische Militär den von SpaceX bereitgestellten Dienst für offensive Drohnenangriffe und zur Tötung von Menschen nutze. Entsprechend dieser Position bleibt die Nutzung des Dienstes aktuell nur über ukrainischem Gebiet freigeschaltet, was die strategische Lage an den Grenzen weiter verschärft.

Vorwürfe und verbotene Technologien

Laut der russischen Quelle nutzen ukrainische Truppen derzeit gehackte Starlink-Terminals, um auch über russischem Territorium zu operieren. Dies ermögliche es Kiew, Drohnen, Sabotagegruppen und unbemannte Boote zu steuern. Die russische Regierung argumentiert, dass sie reagieren müsse, um die Sicherheit ihrer Bürger zu gewährleisten und zivile Infrastrukturen in Grenzregionen zu schützen. Diese Darstellungen entsprechen dem gängigen Narrativ Moskaus, nach dem die Ukraine gezielt russische Zivilisten in Grenzregionen angreift. Unabhängig überprüfbare Informationen zu den konkreten technischen Fortschritten von Wolna Kupol Garant liegen bisher nicht vor.