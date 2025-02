Russland stellt Europäische Beteiligung an Ukraine-Friedensgesprächen infrage

Russland stellt die Beteiligung Europas an Friedensgesprächen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine infrage. Außenminister Sergej Lawrow argumentiert, dass Europa bereits mehrfach die Gelegenheit hatte, sich an einer Einigung zu beteiligen. Die Bundesregierung sieht den Zeitpunkt für eine Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine als verfrüht an. Zudem berichtet Russland über einen Drohnenangriff auf eine wichtige Pipeline im Süden des Landes.

Russland stellt die Beteiligung Europa s an Frieden sgesprächen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine infrage. Außenminister Sergej Lawrow äußerte gegenüber der Presse, dass Europa bereits mehrfach die Gelegenheit hatte, sich an einer Einigung zu beteiligen. Angesichts der Haltung der europäischen Staaten zum Krieg sei ihm nicht klar, welchen Beitrag sie leisten würden, wenn sie zu den Gesprächen eingeladen würden.

Lawrow argumentierte, wenn Europa den Krieg in der Ukraine fortsetzen wolle, warum sollte es dann zu Verhandlungen eingeladen werden. Die Bundesregierung hält den Zeitpunkt für eine Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine für verfrüht. Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann betonte in Berlin, dass zunächst abzuwarten sei, ob und wie sich ein Frieden für die Ukraine ergibt. Erst danach könne man über die Bedingungen reden und sich damit beschäftigen, wie das ausgestaltet werden könne. Hintergrund sind die laufenden Vorbereitungen von Friedensgesprächen zwischen den USA und Russland für die Ukraine. Die konkrete Beteiligung der Ukraine an diesen Gesprächen ist noch offen. Meanwhile, Russland berichtet über einen Angriff auf eine Pumpanlage der wichtigsten internationalen Pipeline im Süden Russlands durch ukrainische Drohnen. Das Caspian Pipeline Consortium (CPC) meldete den Angriff auf die Kropotkinskaja-Pumpanlage, die größte entlang der Pipeline, und erklärte, sie sei wegen des Angriffs ausgeschaltet und die Pipeline arbeite aktuell mit reduzierter Pumpkraft. Russland hatte auch die Ukraine in der Nacht erneut mit einem großen Schwarm Drohnen angegriffen. Im Umland der Hauptstadt Kiew war die Flugabwehr im Einsatz und schoss mehrere unbemannte Flugobjekte ab. Schäden gab es demnach an vier Orten rund um Kiew. Ein Industriebetrieb brannte, eine Lagerhalle und mehrere Privathäuser wurden beschädigt. Das russische Präsidialamt bestätigt ein Treffen von Außenminister Sergej Lawrow mit Vertretern der USA am Dienstag in der saudiarabischen Hauptstadt Riad. Dort hält sich derzeit US-Außenminister Marco Rubio auf. Lawrow und der außenpolitische Berater von Präsident Wladimir Putin, Juri Uschakow, würden noch am Montag nach Riad reisen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow vor der Presse. Ziel der Beratungen seien die Vorbereitung möglicher Friedensgespräche bezüglich der Ukraine und die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Russland und den USA. Auf die Frage, ob Putin und US-Präsident Donald Trump sich noch in diesem Monat in Saudi-Arabien treffen würden, lehnte Peskow eine Stellungnahme ab. Rubio und Lawrow hatten am Samstag miteinander telefoniert.





