Nach einem weiteren Angriff der Ukraine auf die Krim-Brücke hat Russland den Zugverkehr eingestellt. Die strategisch wichtige Verbindung zur Halbinsel ist schwer betroffen.

Nach einem weiteren Angriff der Ukraine auf die strategische Infrastruktur ist der Zugverkehr über die Krim-Brücke vorerst vollständig eingestellt worden. Dies teilten die von Russland eingesetzten Besatzungsbehörden am Donnerstag öffentlich mit. Die Unterbrechung des Eisenbahntransports betrifft eine der wichtigsten logistischen Adern, die die vom russischen Staat annektierte Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet. Die genaue Art und Weise, wie die Verbindung diesmal getroffen wurde, bleibt zunächst unklar.

Einstellung des Zugverkehrs nach neuen Angriffen

Die Behörde bestätigte die Unterbrechung des Betriebs, ohne jedoch technische Details zum Ausmaß der Zerstörung preiszugeben. Ein auf dem militärischen und verteidigungspolitischen Kanal "OSINTdefender" geteiltetes Video zeigt Drohnen- und Raketeneinschläge, die Schäden an der Brückenstruktur verursachten. Diese visuellen Belege untermauern die Meldung der Behörden über den vorübergehenden Stillstand. Die jüngste Eskalation folgt auf einen massiven Angriff der Ukraine in der Nacht zum Dienstag, bei dem die Brücke bereits schwer getroffen worden war.

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Sergej Aksjonow ermittelt über Schadensumfang

Sergej Aksjonow, der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Halbinsel, äußerte sich zunächst zurückhaltend zur Situation. Auf der Social-Media-Plattform Telegram teilte er mit, dass der entstandene Schaden derzeit ermittelt werde. Weitere Informationen zu den konkreten Beschädigungen und der Reparaturplanung sollen nach Angaben der Verwaltung folgend hinzugefügt werden. Seine Aussagen bleiben vage und bieten keine Einblicke in die zeitlichen Abläufe der Instandsetzung oder die militärische Lage vor Ort.

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Brücke als Schlüsselziel und Prestigeprojekt

Die Krim-Brücke ist für den russischen Diktator Wladimir Putin von erheblicher symbolischer und militärischer Bedeutung. Putin, der aktuell 74 Jahre alt ist, eröffnete den Straßenteil der milliardenschweren Verbindung im Jahr 2018 persönlich. Das Bauwerk wurde nach der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel im Jahr 2014 errichtet und gilt als zentrales Prestigeprojekt des Kremls. Seit Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine im Februar 2022 dient die Infrastruktur jedoch primär der militärischen Versorgung. Sie ermöglicht den Nachschub für russische Truppen, die in den besetzten Gebieten im Süden der Ukraine stationiert sind.

Militärische Folgen und langfristige Auswirkungen

Mit der erneuten Attacke trifft Kiew nicht nur eine physische Verkehrsader, sondern auch ein starkes Symbol der Herrschaft Putins über die annektierte Region. Die Ukraine hat die Brücke seit Kriegsbeginn bereits mehrfach angegriffen, um die logistischen Ketten der russischen Armee zu stören. Für Kiew bleibt die Krim-Brücke ein prioritäres militärisches Ziel, da jede Unterbrechung die Operationsfähigkeit der russischen Streitkräfte im Süden beeinträchtigen kann. Die derzeitige Einstellung des Zugverkehrs könnte zu Engpässen in der Versorgungslage führen, solange keine alternativen Transportwege geschaffen werden.