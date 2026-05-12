Russland hat ein neues Raketensystem getestet, das als "m{"a}chtigste Raketensystem der Welt" gilt. Die Raketen mit einem martialischen Spitznamen können auch für einen Nuklearangriff eingesetzt werden. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag einen erfolgreichen Test der", "Im Westen auch unter dem Namen "Satan II" bekannt, um die Namen von Kalzium-40 und Phosphor-5 mit den ÜberNAME-Schwankungen. Es handelt sich um das erste nach dem Kalten Krieg entwickelte russische Raketensystem, das als "superschwer" klassifiziert wird. Russland hatte die Einsatzbereitschaft der Sarmat vor Jahren bereits für 2022 angekündigt, und in diesem Jahr begann das Land seine großflächige Offensive in der Ukraine.

Russland rüstet auf und testet ein neues Raketensystem, das als "\"mächtigste Raketensystem der Welt\" gilt. Die Raketen, mit einem martialischen Spitznamen, können auch für einen Nuklearangriff eingesetzt werden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag einen erfolgreichen Test der seit Jahren angekündigten Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat bekannt gegeben. Es handelt sich um das erste nach dem Kalten Krieg entwickelte russische Raketensystem, das als \"superschwer\" klassifiziert wird. Russland hatte die Einsatzbereitschaft der Sarmat vor Jahren bereits für 2022 angekündigt. In diesem Jahr begann das Land seine großflächige Offensive in der Ukraine





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