Experten warnen vor nuklearen Satelliten Russlands. Eine Explosion im Orbit würde Infrastruktur weltweit zerstören und den Weltraumvertrag brechen.

Wladimir Putin sucht erneut nach Wegen, um der westlichen Koalition um die Ukraine eine bedrohliche Drohkulisse aufzubauen. Dies bestätigt sich durch die aktuellen Berichte über potenziell nuklear bewaffnete Satelliten, die immense Schäden verursachen könnten. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022 nutzt der Kreml solche asymmetrischen Strategien systematisch, um seine Gegner einzuschüchtern. Ein solcher orbitaler Waffenträger fügt sich nahtlos in dieses Muster der psychologischen und militärischen Abschreckung.

Mechanismen einer orbitalen Nuklearexplosion

Die Zündung einer nuklearen Sprengkraft in der Erdumlaufbahn hätte verheerende Folgen auf drei unterschiedlichen Ebenen. Zunächst würden durch die direkte Druckwelle und Hitze Hunderte von Satelliten zerstört oder schwer beschädigt werden. Diese primäre Zerstörung könnte eine Kettenreaktion auslösen, da Trümmerteile mit extrem hohen Geschwindigkeiten andere Raumfahrzeuge treffen würden. Der zweite Effekt ist der elektromagnetische Impuls, der sich weit über den Explosionsort hinaus ausbreitet.

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Dieser Impuls wäre nicht nur im All, sondern auch auf der Erdoberfläche spürbar und könnte Kommunikationssysteme sowie Stromnetze massiv stören. Die Abhängigkeit der modernen Welt von orbitaler Technologie macht diese Bedrohung besonders gefährlich. Militärische Operationen und die Informationsgewinnung wären unmittelbar beeinträchtigt, aber auch zivile Systeme wie die Navigation oder die Zeitmessung würden ausfallen. Selbst Wetterdaten, die für die Landwirtschaft und den Katastrophenschutz essenziell sind, wären nicht mehr verfügbar.

Auswirkungen auf NATO und globale Märkte

Russland hätte durch einen solchen Einsatz einen klaren militärischen Vorteil, nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern gegenüber allen Verbündeten Kijews. Diese Nationen sind stark von Satellitendaten und dem satellitengestützten Internet abhängig. Paradoxerweise würde eine solche Explosion jedoch auch russische eigene Satelliten treffen, was den Einsatz unwahrscheinlicher macht. Es stellt sich daher die Frage, wer militärisch abhängiger von der Satellitennutzung ist: Russland oder die NATO.

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Die NATO ist eindeutig das Land, das stärker auf diese Technologie angewiesen ist. Somit dient die Stationierung atomarer Satelliten primär der Abschreckung. Andere Großmächte wie die USA oder China könnten darauf mit eigenen Satelliten reagieren. Der Weltraum ist bereits seit den Sechzigerjahren militarisiert, etwa für Navigation und Kommunikation. Dies hat Satelliten zu attraktiven Zielen gemacht und zur Bewaffnung des Alls geführt.

Völkerrechtlicher Bruch und geopolitische Folgen

Die Stationierung nuklearer Waffen im Weltraum würde den Weltraumvertrag eindeutig brechen, da dies dort ausdrücklich verboten ist. Es gab bereits seit den Achtzigerjahren Gespräche zur Verhinderung eines Wettrüstens. Anfang der 2000er Jahre legten Russland und China einen Vorschlag für Rüstungskontrolle vor, den die USA ablehnten. China sieht darin einen Grund für seine heutige potente Weltraummacht, zivil wie militärisch.

Die sanktionierende Instanz im Völkerrecht ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Da Russland dort Mitglied ist und ein Vetorecht besitzt, sind direkte materielle Strafen unwahrscheinlich. Allerdings könnten Länder wie China die Zusammenarbeit mit Russland zurückfahren, was ein starkes Signal wäre. Ist eine solche Waffe erst mal im All, gibt es kaum militärischen Schutz davor. Die EU und Deutschland müssen sich auf diese Bedrohung vorbereiten, auch wenn sich Optionen als begrenzt erweisen.