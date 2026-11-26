Russland wollte mit der Lada-Klasse seine U-Boot-Flotte erneuern. Doch technische Probleme verzögerten das Programm um Jahre.

ein wichtiges Instrument: Von ihnen lassen sich Marschflugkörper abfeuern und sie sind kaum zu orten. Gleichzeitig hat die russische Marine schwere Verluste erlitten. Moskau braucht deshalb dringend neue, leise Boote.

Die Lada-Klasse sollte genau das liefern, doch technische Probleme bremsen das Programm seit Jahrzehnten. Russlands Lada-Klasse sollte die ältere Kilo-Familie ablösen. Das dieselelektrische Angriffs-U-Boot ist kleiner, stärker automatisiert und soll weniger Geräusche verursachen. Entwickelt hat es laut dem Fachportal „“ das Rubin-Konstruktionsbüro, gebaut wird es auf der Admiralitätswerft in Sankt Petersburg.

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Über die sechs Torpedorohre im Bug lassen sich nicht nur Torpedos abfeuern, sondern auch Raketen und Minen einsetzen. Laut „“ kommen unter anderem Kalibr-Marschflugkörper infrage. Die Lada-Boote sollen außerdem gegnerische U-Boote jagen, Küstengebiete sichern und Aufklärung betreiben. Dafür braucht es nur eine kleine Crew: Nach Angaben von „Army Recognition“ sind es 35 bis 36 Personen, deutlich weniger als bei den Vorgängern.