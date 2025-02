Russland-Ukraine-Krise: Drohnenangriff auf Kiew, Trump will Putin treffen und Europa fordert Mitspracherecht bei Friedensverhandlungen

Die Ukraine wehrt sich gegen einen russischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Kiew. US-Präsident Trump will sich 'sehr bald' mit Russland-Chef Putin treffen. Bei den Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine fordern europäische Politiker Mitspracherecht und lehnen einseitige amerikanisch-russische Vereinbarungen ab.

Die ukrainische Flugabwehr kämpft laut Angaben der Militärverwaltung von Kiew gegen einen russischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt. Das teilt der Chef der Kiew er Militärverwaltung Timur Tkatschenko auf Telegram mit. US-Präsident Donald Trump könnte sich nach eigenen Angaben 'sehr bald' mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin treffen.

'Es gibt noch kein Datum, aber es könnte sehr bald sein', sagt Trump auf die Frage eines Journalisten, wann er den Kreml-Chef in Saudi-Arabien treffen werde. Trump hatte am Mittwoch ein anderthalbstündiges Telefonat mit Putin geführt und im Anschluss erklärt, er habe mit ihm den 'unverzüglichen' Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart. In der Debatte über den russischen Angriff auf die Ukraine zeigt sich im RTL/ntv-Quadrell eine deutliche Kluft zwischen SPD, Union und Grünen einerseits und der AfD andererseits. Während AfD-Co-Chefin Alice Weidel kritisiert, Deutschland werde wegen der Waffenlieferungen an die Ukraine von Russland nicht mehr als neutral wahrgenommen, kontert Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz: 'Wir sind nicht neutral. Wir sind auf der Seite der Ukraine, wir verteidigen die politische Ordnung, die wir haben.' Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck betont, dass die Parteien der Mitte in der Ukraine-Politik im Grundsatz einig seien und nur über die Mittel der Hilfe für die Ukraine streiten. Er wirft der AfD zu große Nähe zu Russland vor. Kanzler Olaf Scholz betont, dass es eine Reform der Schuldenbremse brauche, um nicht nur die Bundeswehr besser auszustatten, sondern auch die ukrainische Armee in der Zukunft mit zu finanzieren. Das müsse man den Bürgern vor der Wahl auch sagen. Bei möglichen Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine müsse Europa zusammenstehen, sagt der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen. 'Wir müssen sehr viel mehr Stärke zeigen', sagt er und führt aus, dass Europa bei Verhandlungen nicht nur am Tisch sitzen wolle, sondern einen eigenen Sicherheitsplan für die Ukraine entwickeln müsse. Politiker wie Kanzler Olaf Scholz, Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderten, dass Europa und die Ukraine an den Gesprächen zwischen den USA und Russland über ein mögliches Ende des Krieges beteiligt werden müssten. Die diesjährige Sicherheitskonferenz ist nach Ansicht von Heusgen 'schon in gewissem Sinne ein europäischer Albtraum' gewesen. 'Gleichzeitig war das auch eine sehr klärende Konferenz', sagt der Konferenzleiter im ZDF-'heute journal'. Sie habe gezeigt, dass 'dieses Amerika unter Trump auf einem anderen Stern lebt', berichtet er. US-Vizepräsident J.D. Vance hat die europäischen Verbündeten auf der Münchner Sicherheitskonferenz scharf attackiert und sie vor einer Gefährdung der Demokratie gewarnt. Kanzler Olaf Scholz schließt aus, dass es alleinige amerikanisch-russische Vereinbarungen zur Ukraine geben wird. 'Wir werden das als Europäer nicht zulassen', sagt er im RTL/ntv-Quadrell. 'Wir werden auch nicht zulassen, dass irgendwer vereinbart, dass die Ukraine demilitarisiert wird', fügt er hinzu. Auf die US-Aussage, dass die Europäer nicht mit am Tisch säßen, sagt der SPD-Politiker: 'Ohne uns geht es gar nicht. Natürlich haben wir da was zu sagen.' Es könne keine Sicherheitsgarantien ohne Europäer oder über Köpfe der Ukraine hinweg geben. Er sei zuversichtlich, dass auch die USA sich nicht von der Ukraine lösen würden.AfD-Co-Chefin Alice Weidel lobt im TV-Quadrell bei RTL/ntv US-Präsident Donald Trump und dessen Vizepräsident JD Vance. 'Donald Trump ist dafür genau der Richtige', sagt sie über dessen Vorschläge für eine Friedenslösung zur Ukraine. 'Wir haben Freunde in West und Ost', sagte sie auf die Frage nach Russland. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot lehnt die von US-Präsident Donald Trump angeregte Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der G7-Staaten zum jetzigen Zeitpunkt ab. 'Heute ist das unvorstellbar', sagt Barrot dem französischen Sender LCI. In der G7-Gruppe seien die 'großen und fortschrittlichsten Demokratien' vereint. Russland verhalte sich aber 'immer weniger wie eine Demokratie', sagt der französische Außenminister. Eine Wiederaufnahme Moskaus in den Kreis der G7-Staaten sei aber nicht auszuschließen, wenn in der Ukraine ein 'gerechter und dauerhafter Frieden' erreicht werde. Ähnlich hatte sich am Freitag auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) geäußert.BSW-Chefin Sahra Wagenknecht fordert, dass die USA bei einer Friedensregelung in der Ukraine an den Kosten beteiligt werden. 'Wir sollten uns dagegen wehren, dass wir die Zahlmeister sind, ansonsten aber die Statisten', sagt sie im Kreuzverhör auf RTL/ntv.





