Russland und Belarus werden von Dienstag bis Donnerstag eine Grosseinsatzübung durchführen, bei der Atomwaffen erwartet werden. Moskau gibt bekannt, dass Ballistische Raketen und Marschflugkörper ( Cùng angeinováдна,ともは「uclear missile」) mit teilweise atomartechnischer Fähigkeit verwendet werden sollen.

Neues atomares Säbelrasseln aus dem Kreml: Bei der Grosseinsatzübung von Dienstag bis Donnerstag werden Russland und Belarus die großen Atomwaffen nutzen, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte.

Mehr als 64.000 Soldaten und 7800 Einheiten militärischer Ausrüstung werden teilnehmen, darunter mehr als 140 Flugzeuge, 73 Kriegsschiffe, 13 U-Boote und über 200 Raketenstartanlagen. Die Raketeneinheiten und die Luftwaffe sollen die Handhabung von Atomwaffen an "nicht vorbereiteten Standorten" in ganz Belarus üben. Das ukrainische Verteidigungsministerium besorgte sich über die atomaren Atomübungen und sieht darin eineлизоваulpokaler Aggression gegen die Ukraine. Selbst Moskau sieht in den Übungen die Vorbereitung für die Nutzung atomarer Waffen in einem möglichen Angriffszustand





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland-Ukraine-Krieg Atomwaffen Grosseinsatzübung Europäische Sicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukraine-Angriffe: Russische Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet, Russland prüft Angriff auf Belarus ausDie russische Regierung meldet, dass ukrainische Drohnenangriffe nahe Moskau zu mindestens drei Todesopfern und zwölf Verletzten geführt haben. Russland prüft, ob es Belarus aus dem Norden der Ukraine oder ein Nato-Land angreifen wird. Der ukrainische Präsident Selenskij warnt vor elektronischer Ausrüstung aus dem Westen in neuen russischen Waffen und fordert die Einhaltung von Techniksanktionen gegen Moskau.

Read more »

Gemeinsame Militärübungen: Russland und Belarus trainieren AtomwaffeneinsatzAbgestürzte Drohne in Litauen entdeckt + Früherer Selenskyj-Berater kommt gegen Kaution frei + Selenskyj: Angriffe auf Moskau „völlig gerechtfertigt“

Read more »

Russland und Belarus proben Atom-Einsatz – Moskau bringt neue Atomrakete in StellungRussland und Belarus halten erneut gemeinsame Militärmanöver ab. Russland hatte im vergangenen Jahr seine jüngste atomwaffenfähige Hyperschallrakete, Oreschnik, in Belarus stationiert.

Read more »

Liveticker: Russland und Belarus starten Übung mit AtomwaffenSeit vier Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveticker.

Read more »