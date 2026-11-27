Der russische Staat führt ein strenges Verbot für Bilder von Drohnenangriffen auf Infrastruktur ein. Senatoren in der Staatsduma wollen so die Kontrolle über die narrative Lage wiedererlangen.

Im Juni 2026 hat sich die russische Regierung entschlossen, die öffentliche Dokumentation von Angriffen auf eigene Infrastruktur massiv zu unterbinden. Mehrere Senatoren haben der Staatsduma in Moskau ein Gesetzespaket vorgelegt, das die Verbreitung von Fotos, Videos und Informationen über die Folgen ukrainischer Angriffe untersagt. Dieser Schritt zielt direkt darauf ab, die visuellen Beweise für die Ausdehnung des Krieges auf russisches Gebiet zu löschen.

Kontroverse Gesetzgebung in der Staatsduma

Das vorliegende Gesetzentwurf der Senatoren zielt darauf ab, jegliche Dokumentation von Kriegsschäden im öffentlichen Raum zu kriminalisieren. Besonders ins Visier nehmen die Initiatoren Bürger, die mit einem Handy Aufnahmen von vor ihrer Haustür passieren den Ereignissen machen. Das Verbot umfasst nicht nur die Folgen von Drohnen- und Raketenangriffen, sondern soll auch Bilder von Militärtechnik und Waffenlagern abdecken.

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Offiziell begründen die Abgeordneten den Schritt mit der nationalen Sicherheit. Die Befürchtung lautet, dass solche Aufnahmen der militärischen Aufklärung der Ukraine in die Hände spielen könnten. Durch die Unterbindung der Veröffentlichung soll verhindert werden, dass potenzielle Zielorte für weitere Angriffe identifizierbar sind oder die moralische Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung durch visuelle Schocks beeinträchtigt wird.

Flüchtiger Narrativ des Kremls

Die Maßnahmen stehen im krassen Widerspruch zur zunehmenden Sichtbarkeit der Kriegsführung in Russland. Das Wort Krieg war lange Zeit unerwünscht und wurde offiziell durch den Begriff der militärischen Spezialoperation ersetzt. Doch reale Explosionen, Rauchwolken und brennende Raffinerien lassen sich nicht mehr leugnen. Im Juli 2026 zeigten Aufnahmen eines Feuers nach einem Angriff ukrainischer Drohnen auf die Ölanlage im Moskauer Stadtteil Kapotnja diese neue Realität.

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Bereits im Juni 2026 gingen Bilder um die Welt, die zeigten, wie die Abdeckung eines Öldepots in Moskau durch die Luft flog. Diese visuellen Eindrücke verbreiteten sich rasend schnell über soziale Medien und verstärkten das Gefühl, dass der Kreml die Kontrolle über die Narrative des Konflikts verliert. Die Regierung in Moskau reagiert darauf mit harten Repressionsmaßnahmen gegen jeden, der diese Realität bestätigt.

Von lokalen Beschränkungen zu landesweitem Verbot

Moskau geht bei diesem Vorgehen nicht von Grund auf neu vor. In mehr als 30 russischen Regionen gelten bereits lokale Beschränkungen für die Veröffentlichung von Aufnahmen nach Drohnenangriffen. Auch in der Hauptstadt wurden entsprechende Regeln im Mai eingeführt. Das neue Gesetzentwurf der Senatoren soll diese fragmentierten Ansätze zu einem landesweiten Verbot verschmelzen.

Durch diese Zentralisierung wird die Drohung an die eigenen Bürger nun systematisch und flächendeckend angewendet. Der Versuch des Kremls, den Krieg fernab der Alltagserfahrung der Russen zu halten, scheitert zunehmend an der Digitalisierung und der schnellen Verbreitung von Inhalten. Das Verbot von Bildern brennender Öldepots ist der Versuch, die sichtbaren Spuren des Krieges aus dem kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung zu tilgen.

Langfristig bleibt abzuwarten, ob diese drastischen Maßnahmen erfolgreich sein werden. Die Technologie zur Aufzeichnung und Verbreitung von Informationen ist allgegenwärtig, und die Nachfrage nach authentischen Berichten aus dem Innern Russlands bleibt hoch. Der Versuch, die Dokumentation von Kriegsschäden zu unterbinden, markiert einen tiefen Einschnitt in die Medienfreiheit und die Informationskontrolle im Land.