Russien hat den Austritt aus der Konvention zur Verhütung von Folter wirksam gemacht. Bürgerrechte werden kritisiert, da Misshandlungen in Haftanstalten weit verbreitet sind und Besuche durch das Komitee blockiert wurden.

Die Russische Föderation hat den Austritt aus der Konvention zur Verhütung von Folter und anderer unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe wirksam vollzogen. Das Land war seit Ende der 1990er Jahre Mitglied dieses internationalen Abkommens, dessen Einhaltung durch das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter (CPT) überwacht wurde. Die Kündigung des Vertragswerks markiert einen signifikanten Bruch in den menschenrechtlichen Beziehungen zwischen Moskau und dem europäischen Gemeinschaftsrecht.

Mechanismus des Austritts aus dem Vertrag

Der formale Austrittsprozess wurde nun abgeschlossen, wodurch Russland nicht mehr an die Bestimmungen des Abkommens gebunden ist. Das Europäische Übereinkommen zur Verhütung von Folter stammt aus den späten 1980er Jahren und ist ein zentraler Bestandteil des Vertragswerks des Europarats. Dieser stellt die größte zwischenstaatliche Organisation für den Schutz der Menschenrechte auf dem europäischen Kontinent dar. Durch den Austritt verliert die russische Regierung den Anspruch auf regelmäßige Inspektionen und die damit verbundene internationale Überprüfung ihrer Haftbedingungen.

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Historischer Kontext und Berichte über Misshandlungen

Die Begründung für den Austritt lautet, dass Moskau nicht mehr an den Arbeiten des Anti-Folter-Komitees mitwirken könne. Kritiker und Menschenrechtsverteidiger haben jedoch seit Jahren vehement beklagt, dass Folter und entwürdigende Behandlung in russischen Polizeistationen und Haftanstalten systematisch und weit verbreitet sind. Das Komitee führte zwischen 1998 und 2021 bei insgesamt 30 Reisen Kontrollen in 450 Internierungsorten durch. Dabei zeigte sich jedoch, dass Russland es als einziges Land nahezu verhinderte, die Berichte über diese Inspektionen nach Abschluss der Besuche öffentlich zugänglich zu machen.

Auswirkungen des Krieges und diplomatische Isolation

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich die Lage für die Aufsicht durch das Gremium weiter verschlechtert. Das Anti-Folter-Komitee hat wiederholt Berichte über Folter und Misshandlungen nicht nur in Russland selbst, sondern auch in den von russischen Truppen besetzten Gebieten der Ukraine erhalten. Aufgrund dieser Eskalation und der politischen Spannungen hat Moskau dem Gremium die Erlaubnis für weitere Kontrollbesuche verweigert. Dies isoliert die russischen Behörden weiter von internationalen Kontrollmechanismen.

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Zeugenaussagen und aktuelle Konsequenzen

Die Behauptungen über die Misshandlung von Gefangenen werden durch zahlreiche konkrete Erfahrungsberichte gestützt. Fast alle ukrainischen Kriegsgefangenen, die im Rahmen von Gefangenenaustauschen freigelassen wurden, berichten von schwerer Folter während ihrer Haft in russischen Einrichtungen. Diese Zeugenaussagen unterstreichen die Kritik der internationalen Gemeinschaft, die die Situation in den russischen Haftanstalten als gravierend veraltet einstufte. Der Austritt aus der Konvention beendet nun jegliche formale Möglichkeit, diese Vorwürfe durch unabhängige Inspektionen zu überprüfen.

Zukünftige Entwicklungen und rechtliche Lage

Der Austritt hat unmittelbare Folgen für die Rechtslage in Russland. Das Land entzieht sich damit der Kontrolle durch das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter. Bürgerrechtler forderten stets mehr Transparenz bei den Haftbedingungen. Nun bleibt die Frage, ob es alternative Mechanismen gibt, um Missstände zu dokumentieren. Die internationale Reaktion auf diesen Schritt wird sich wahrscheinlich in einer weiteren Verschärfung der diplomatischen Spannungen äußern, da der Schutz der Menschenrechte ein zentrales Element der Beziehungen zwischen Russland und dem Europarat war.