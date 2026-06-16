Russland: Warnschüsse auf zivile Yacht im Ärmelkanal, Druck auf Russland erhöht

Matrosen einer russischen Fregatte haben im Ärmelkanal Warnschüsse auf eine zivile Yacht abgegeben. Der Vorfall soll sich rund 20 Seemeilen südlich der Isle of Wight ereignet haben. Die Besatzung der in Großbritannien registrierten Yacht habe die Warnschüsse gemeldet. Großbritannien und Kanada erhöhen den Druck auf Russland.

Matrosen einer russischen Fregatte haben im Ärmelkanal Warnschüsse auf eine zivile Yacht abgegeben, die sich dem Schiff genähert haben soll. Der Vorfall habe die russische Fregatte Admiral Grigorowitsch betroffen, sagte eine mit dem Vorfall vertraute Quelle.

Laut Sky News soll sich der Vorfall am späten Dienstagvormittag ereignet haben. Die Besatzung der in Großbritannien registrierten Yacht habe die Warnschüsse gemeldet, verlautete nach Bericht der AFP aus britischen Verteidigungskreisen. Der Vorfall soll sich rund 20 Seemeilen südlich der Isle of Wight ereignet haben. Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums erklärte: Wir untersuchen Berichte über einen Vorfall im Ärmelkanal.

Erst am Sonntag hatte das britische Militär einen mit Sanktionen belegten Öltanker der russischen Schattenflotte im Ärmelkanal geentert. Es war der erste Einsatz dieser Art, der darauf abzielt, russische Einnahmen aus Ölgeschäften zu unterbinden, mit denen die Regierung in Moskau ihren Krieg in der Ukraine finanziert. Am Montag hatte die Marine mitgeteilt, zwei britische Schiffe hätten die russische Fregatte Admiral Grigorowitsch im Ärmelkanal westlich von Brest in Frankreich verfolgt. Großbritannien und Kanada erhöhen den Druck auf Russland.

Wie die Regierungschefs der beiden Länder beim G7-Gipfel im französischen Évian ankündigen, sollen unter anderem Russlands Schattenflotte und Rüstungsindustrie mit neuen Sanktionen ins Visier genommen werden. Kanadas Premier Mark Carney zufolge sollen 162 Menschen, Unternehmen und Schiffe neu auf die Sanktionsliste Ottawas kommen. Großbritannien verhängt 70 neue Sanktionen gegen Russlands Schattenflotte, Lieferketten im Rüstungsbereich und illegale Finanznetzwerke zur Umgehung von Sanktionen. Dabei soll die Beschaffung westlicher Technologie für das russische Militär unterbunden werden.

Der russische Mineralölkonzern Tatneft hat an seinen Tankstellen Obergrenzen beim Verkauf von Kraftstoffen eingeführt. Autofahrerinnen und -fahrer dürfen aktuell nur 30 Liter Benzin und 60 Liter Diesel pro Person tanken, wie der Kundendienst von Tatneft der Nachrichtenagentur AFP telefonisch bestätigt. Das gelte an allen rund 800 Tatneft-Tankstellen. Die Ukraine hatte zuletzt ihre Drohnenangriffe auf Raffinerien in Russland verstärkt, die Rohöl zu Treibstoffen verarbeiten.

Es sei unklar, wie lange die Einkaufsbeschränkungen gelten werden, sagt ein Mitarbeiter des Tatneft-Kundenservices. Einen Grund für die Regelung wollte er nicht nennen. Das Unternehmen riet Kundinnen und Kunden außerdem, wegen Problemen mit elektronischen Zahlungsmitteln mit Bargeld zu zahlen. In der vergangenen Woche hatte das russische Energieministerium eingeräumt, dass Energiekonzerne vorübergehend Schwierigkeiten mit der Treibstoffversorgung in südlichen Regionen wegen eines Anstiegs der feindlichen Luftangriffe hätten.

Schon im April führte das Land einen Exportverbot für Benzin ein, das zunächst bis Ende Juli gelten soll. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich nach G7-Beratungen mit US-Präsident Donald Trump optimistisch gezeigt, dass in die Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine neuer Schwung kommt. Das Blatt wendet sich für die Ukraine, erklärt sie nach einer Arbeitssitzung bei dem G7-Gipfel führender westlicher Demokratien in Frankreich.

Die Lage im Jahr 2026 unterscheide sich stark von der im Jahr 2025. Während die Ukraine mutig die Front halte, zeige sich Russlands Erschöpfung offen. Es sei nun der Moment, die Unterstützung für die Ukraine noch einmal deutlich zu verstärken, schreibt von der Leyen in sozialen Medien. Die G7 stehe solidarisch hinter einer starken und souveränen Ukraine.

US-Präsident Donald Trump stellt in Aussicht, ausgesetzte Sanktionen gegen russische Öl-Exporte wieder in Kraft setzen. Die USA würden bald in der Lage sein, dies zu tun, sagt Trump beim G7-Gipfel im französischen Evian, weil das Öl wieder fließe. Damit spielt er offenbar auf die jüngst mit dem Iran geschlossene Übereinkunft an, die Druck vom internationalen Öl-Markt nehmen dürfte. Die G7-Staats- und Regierungschefs hatten zuvor beschlossen, den Druck auf Russland im Ukraine-Krieg zu verstärken und hatten zusätzliche Sanktionen im Energiebereich angekündigt.

US-Präsident Donald Trump blickt nach Einschätzung von deutschen Regierungsvertretern derzeit kritischer auf Russland. Es habe eine Änderung der Tonalität gegeben, heißt es im Anschluss an eine G7-Arbeitssitzung zum Thema Ukraine am Dienstag in Évian in deutschen Regierungskreisen. Alle G7-Teilnehmer seien sich einig gewesen, dass der Druck auf Russland erhöht werden muss. Europa habe seine Position in großer Geschlossenheit vermittelt, heißt es weiter





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