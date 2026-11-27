EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will EU-Bürgern sämtliche Führungsjobs in Russland verbieten. Wirtschaftsverbände sind alarmiert, die Bundesregierung ist gespalten.

Europäische Wirtschaftsverbände warnen, dass das EU-Tätigkeitsverbot für Manager in Russland zu einem Kontrollverlust bei europäischen Unternehmen führen könnte. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte ein 22.

Sanktionspaket an, das Europäern Führungsjobs in Russland verbieten will. Die Bundesregierung zeigt sich gespalten; das Bundeswirtschaftsministerium sieht den Vorschlag kritisch, das Kanzleramt wurde zuvor informiert.. In einem gemeinsamen Positionspapier, das dem Handelsblatt vorliegt, weisen sie darauf hin, dass die Sanktionen zu einem Verlust der Kontrolle über europäische Unternehmen in Russland führen könnten. Am Montag hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein 22.

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Sanktionspaket gegen Russland angekündigt. Der Vorschlag sieht auch ein umstrittenes Tätigkeitsverbot vor .