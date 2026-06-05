Die Kinderrechtsbeauftragte der russischen Hauptstadt Moskau, Olga Jaroslawskaja, will Ferienjobs bereits für Zwölfjährige erlauben. Sie spricht sogar offen über eine Rückkehr von Arbeitslagern für Jugendliche nach sowjetischem Vorbild.

Russland ringt um Arbeitskräfte - und jetzt sollen sogar Kinder ran! Die Kinder rechtsbeauftragte der russischen Hauptstadt Moskau, Olga Jaroslawskaja, will Ferienjobs bereits für Zwölfjährige erlauben.

Sie spricht sogar offen über eine Rückkehr von Arbeitslagern für Jugendliche nach sowjetischem Vorbild. Während derzeit über eine Lockerung des Arbeitsrechts für Minderjährige diskutiert wird, bringt Jaroslawskaja eine drastische Lösung für das Personal-Problem von Kremlchef Wladimir Putin ins Spiel. Sicherheit sagte Jaroslawskaja nach Angaben russischer Medien, viele Jugendliche wollten in den Sommerferien arbeiten und eigenes Geld verdienen. Dafür müsse womöglich das Arbeitsrecht geändert werden.

Aktuell dürfen Jugendliche erst ab 14 Jahren eine Beschäftigung aufnehmen. Jaroslawskaja verwies auf ihre eigene Schulzeit in der Sowjetunion, als Arbeitsprogramme in den Ferien Jugendlichen Struktur gegeben und ihnen die Möglichkeit eröffnet hatten, Geld zu verdienen. Eine Rückkehr solcher Angebote sei aus ihrer Sicht ein realistisches Szenario. Die Debatte kommt zu einem heiklen Zeitpunkt für das Regime in Moskau, da Russland unter einem massiven Mangel an Arbeitskräften leidet.

Vertreter der russischen Zentralbank und Wirtschaftsverbände haben in den vergangenen Monaten immer wieder auf Engpässe am Arbeitsmarkt hingewiesen. Nach Schätzungen verschiedener Institutionen fehlen der russischen Wirtschaft mehrere Millionen Beschäftigte. Als Gründe gelten die demografische Entwicklung und die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Seit Beginn des Krieges haben zudem viele Fachkräfte das Land verlassen.

Parallel setzt die russische Regierung verstärkt auf patriotische Inhalte in den Schulen. Das Bildungsministerium stellte kürzlich eine verpflichtende Sommerleseliste für Schüler vor. Darauf stehen auch Bücher über den Krieg in der Ukraine und über russische Soldaten





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