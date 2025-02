Die Verhandlungen zwischen den USA und Russland über den Ukraine-Krieg nehmen eine gefährliche Wendung. Donald Trump legt den Rahmen für Friedensverhandlungen fest, die die Ukraine in die Isolation treiben könnten. Europa wird aufgefordert, die Verantwortung für die Ukraine zu übernehmen, während Russland seine Positionen in Europa festigen will.

Russland s Präsident Wladimir Putin spielt in der internationalen Politik wieder eine größere Rolle, und diese Entwicklung ist zum Teil auf den Einfluss des US-Präsidenten Donald Trump zurückzuführen. In einem Telefonat mit Putin am Mittwoch legte Trump den Rahmen für Frieden sverhandlungen im Ukraine - Krieg fest.

Ein zentrales Thema war die Frage der Ukraine-Mitgliedschaft in der Nato, die laut Trump ausgeschlossen werden soll, sowie die dauerhafte Gebietsverluste der Ukraine, die als unvermeidlich angesehen werden. Der Ton des Gespräches lässt auf einen Rückzug der USA aus dem Konflikt schließen, wie es in der Formel „Wir sind raus“ ausgedrückt wird. Die Verantwortung für die Ukraine und ihre Zukunft sollte in den Händen Europas liegen, so scheint es. \Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde zwar zumindest in Kenntnis gesetzt, aber die USA scheinen jegliche Möglichkeiten, Druck auf Moskau auszuüben, aus dem Sinn zu schlagen. Die amerikanische Position ist mit der Beschreibung „schwarzer Tag für Kiew“ noch freundlich umschrieben. Fast drei Jahre Krieg mit zigtausend Toten, Verwundeten, heimatlos gewordenen Ukrainer und flächendeckenden Zerstörungen haben das Land geprägt. Nun droht eine Entwicklung, die viele Ukrainer mit Angst erfüllt: Im Großhandel für die Ukraine könnte der Platz am Katzentisch sogar knapp sein. \Es könnte noch schlimmer kommen. Auch führende europäische Politiker könnten an diesem globalen Deal beteiligt sein. Die EU hat nie einen konkreten Plan oder eine einheitliche Position in Bezug auf die Ukraine gehabt. Das trägt zu der Verantwortung bei, die Brüssel für diese Entwicklung trägt, die scheinbar nicht mehr aufzuhalten ist. Viele europäische Länder lieferten zwar Unterstützung, mitunter zögerlich und insgesamt nie das, was die Ukraine trotz gegenteiliger Erklärungen wirklich benötigte. Diese Situation dürfte sich nicht verbessern. Eine der drängendsten Fragen ist, wer für die Ukraine in Zukunft Sicherheitsgarantien übernehmen wird, wie diese aussehen und durchgesetzt werden sollen. Der Westen sollte bei den Äußerungen aus dem Kreml auch zwischen den Zeilen lesen. Moskau erklärte am Donnerstag, dass es mit Trump auch über die „Sicherheit in Europa“ sprechen wolle. Diese Aussage erinnert an einen Forderungskatalog Russlands vom Dezember 2021, in dem Länder der ehemaligen Sowjetunion nicht NATO-Mitglieder werden sollten und die NATO aus Ländern zurückziehen sollte, die nach Mai 1997 dem Verteidigungsbündnis beigetreten waren. Was am 24. Februar 2022 folgte, ist bekannt und lässt nur einen Schluss zu: Es könnte noch schlimmer kommen





