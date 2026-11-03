Russlands Eishockey-Return: Boykottdrohungen und Unsicherheit für deutsche WM 2027

Nach CAS-Urteil drohen nordische Nationen mit WM-Boykott. DEB prüft Rückgabe der Austragung. Kritische Reaktion der Bundesregierung auf die Entscheidung.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) und die Internationalen Eishockey-Föderation ( IIHF) sehen sich einer massiven internationalen Druckwelle ausgesetzt, nachdem der Internationale Sportgerichtshof (CAS) die seit 2022 bestehende Sperrung russischer Sportler aufgehoben hat. Diese fundamentale Rechtsentscheidung hat sofortige geopolitische Folgen für die Sportwelt, da sich mehrere nationale Verbände bereits öffentlich von der geplanten Teilnahme abgrenzen. Vor allem die skandinavischen Nachbarländer machen deutlich, dass sie keine athleticke Begegnungen mit russischen Athleten akzeptieren.

Nordische Verbände kündigen Boykott an

Der norwegische Eishockeyverband hat in einer klaren Stellungnahme verkündet, dass die Teilnahme an Turnieren mit russischer Beteiligung ausgeschlossen bleibt. Man betonte, dass solange der Krieg in der Ukraine andauert, Russland von allen internationalen Meisterschaften ausgeschlossen werden muss. Diese Haltung teilen nun auch andere nordische Nationen, die die politische Dimension des Sports priorisieren. Der schwedische Verband hat ebenfalls angekündigt, nicht gegen die Russen anzutreten, sofern diese an Wettkämpfen teilnehmen.

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Ebenso deutlich äußerte sich der finnische Verband, der als amtierender Weltmeister eine herausragende Position im internationalen Eishockey einnimmt. Auch Finnland hat signalisiert, dass man den Wettkampf verweigert. Die Koordination dieser Boykottpläne erfolgt parallel zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland. Diese Positionen der nordischen Verbände verschärfen die diplomatischen und organisatorischen Herausforderungen für die Veranstalter erheblich.

DEB prüft Rückgabe der Austragungsrechte

Der Druck auf den Deutschen Eishockey-Bund wächst spürbar, da man die Ausrichtung der Weltmeisterschaft unter diesen Bedingungen hinterfragen muss. Vorstandschef Frank Lutz erklärte, dass man keine Schwarzmalerei betreiben wolle, die Weltmeisterschaft jedoch nicht automatisch infrage stelle. Dennoch sei der Verband verpflichtet, alle Optionen durchzugehen, einschließlich der Rückgabe der Austragungsrechte an die IIHF. Diese Möglichkeit wird intern intensiv diskutiert, um eventuelle finanzielle und reputationale Risiken abzuwägen.

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Die Unsicherheit betrifft insbesondere die logistische Planung, da die Spielorte bereits feststehen. Das Eröffnungsspiel unserer WM ist für den 13. Mai 2027 geplant. In der Schalker Arena will Deutschland vor 61.000 Fans gegen die Schweiz spielen. Solche Großveranstaltungen sind auf internationale Teilnehmer angewiesen, um ihre wirtschaftliche und sportliche Tragfähigkeit zu beweisen. Ein Ausfall der nordischen Mannschaften würde die Turnierstruktur fundamental verändern.

Kritische Haltung der Bundesregierung

Auch die Bundesregierung sieht die CAS-Entscheidung sehr kritisch, wie ein Regierungssprecher auf Anfrage bestätigte. Man betonte, dass man sich zeitnah mit dem Deutschen Eishockey-Bund über die möglichen Folgen des Urteils austauschen wird. Diese Interaktion betrifft explizit auch die Auswirkungen auf die Eishockey-WM 2027 in Deutschland. Die staatliche Ebene nimmt die sportpolitischen Implikationen des Schiedsspruchs sehr ernst.

Die Regierung erwartet von den sportlichen Verbänden eine transparente Bewertung der Konsequenzen. Man will sicherstellen, dass deutsche Interessen und die Sicherheit der Veranstaltung gewahrt bleiben. Der Austausch soll zeitnah erfolgen, um bei Bedarf politische oder diplomatische Maßnahmen einzuleiten. Diese Haltung spiegelt die allgemeine außenpolitische Linie der Bundesregierung im Kontext des Ukraine-Konflikts wider.

Historischer Kontext und künftige Schritte

Seit Ende Februar 2022 war Vize-Rekord-Weltmeister (27 Titel) Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine von allen internationalen Turnieren und Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Dieser Ausschluss galt als klare sportliche Sanktion zur Unterstützung der Ukraine. Die Aufhebung durch den CAS stellt einen signifikanten Bruch mit dieser bisherigen Praxis dar. Die betroffenen Verbände argumentieren, dass Sport nicht von der Politik entkoppelt werden darf.

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Nun steht die IIHF vor der Aufgabe, ein Turnier zu organisieren, das international akzeptiert ist. Die deutschen Veranstalter bereiten sich auf verschiedene Szenarien vor. Sollte kein ausreichender Teilnehmerkreis garantiert werden können, ist die Rückgabe der Rechte an einen anderen Standort möglich. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob eine Einigung erzielt werden kann oder ob die WM 2027 in Deutschland ausfällt.