Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisiert Russlands neue Dimension der Aggression. Von Anschlagsplänen in Dänemark über Drohnen in Polen bis hin zu Verletzungen des Luftraums in der Moldau.

Die diplomatischen Beziehungen Russland s zum Rest Europas haben nach einer Serie schwerwiegender Zwischenfälle einen neuen historischen Tiefpunkt erreicht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte in einer offiziellen Mitteilung, dass Moskau eine neue Ebene der Aggression erreicht habe. Auf der sozialen Plattform X schrieb er, dass mehrere europäische Partner und Verbündete in den letzten 24 Stunden mit gravierenden Vorfällen konfrontiert waren, die auf eine eskalierende Dimension der Aggressivität seitens der russischen Führung hindeuten.

Dänemark: Ausschaffung wegen Anschlagspläne

Der dänische Geheimdienst PET legte konkrete Beweise für eine russische Verwicklung in die Planung eines Attentats vor. Als Ziel des Anschlags galt der Rapper Kyivstoner, der ukrainische und US-amerikanische Staatsbürger ist und am 25. September ein Konzert in Charlottenlund, einem Vorort von Kopenhagen, geben sollte. Die dänische kriminelle Vereinigung Loyal to Familia, die seit 2021 verboten ist, wurde demnach von russischen Diensten zu den Mordplänen angestiftet. Der Chef des PET, Rasmus Kieffer-Kristensen, erklärte, dass die Bandenmitglieder die gezielte Tötung während des Auftritts durchführen sollten.

Also read Russlands Ostsee-Flotte womöglich am Limit – Finnlands Marinechef sieht Moskau offenbar an den Grenzen seiner Möglichkeiten

Kurz vor dem geplanten Auftritt wurden drei Personen in einem Auto in der Nähe der Veranstaltungsortes festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden Schusswaffen und Messer sichergestellt. Zwei der Verdächtigen wurden daraufhin angeklagt. Der Rapper selbst bestreitet die Vorwürfe seiner Verwicklung in den Schmuggel von Drohnen für Angriffe auf Russland, die der Geheimdienst als möglichen Motivationsgrund für die gezielte Aufmerksamkeit durch russische Dienste ansieht.

Als direkte Konsequenz der aufgedeckten Verschwörung hat der dänische Außenminister Lars Lökke Rasmussen am Freitag auf einer Pressekonferenz die Ausweisung des russischen Verteidigungsattachés verkündet. Der Diplomat muss Dänemark binnen sieben Tagen verlassen. Zudem kündigte Rasmussen an, dass Dänemark die Erteilung von nicht unbedingt notwendigen Schengen-Visa für russische Staatsbürger aussetzen wird. Das Konzert in Charlottenlund wurde schließlich abgesagt.

Advertisement

Polen und Moldau: Verletzung des Luftraums

Neben den Vorfällen in Dänemark wurden in mehreren anderen europäischen Ländern ähnliche Eskalationen gemeldet. In Polen wurden am vergangenen Wochenende Flugkörper und Drohnen registriert, die auf polnischem Boden abstürzten. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz gab an, dass es sich bei zwei Fällen wahrscheinlich um Marschflugkörper und in einem weiteren Fall um eine Drohne handelte. Die polnische Luftverteidigung konnte die Objekte nicht abfangen, es gab jedoch keine menschlichen Opfer.

Der polnische Regierungschef Donald Tusk warf Moskau eine gezielte Provokation während der westlichen Militärübung Koalition der Willigen vor. In Warschau erklärte er laut Reuters, mit Sicherheit zu wissen, dass die auf polnischem Boden niedergegangenen Objekte aus Russland stammen. Tusk bezeichnete dies als das jüngste Beispiel einer russischen Eskalation. Parallel dazu berichtete Macron von anhaltenden Verletzungen des moldauischen Luftraums durch russische Drohnen.

Moldaus Präsidentin Maia Sandu hatte den Ukraine-Gipfel am Donnerstag in Berlin mit der Situation konfrontiert. Am Dienstag hatte Moldau seinen Luftraum vorübergehend gesperrt, nachdem eine Drohne vom Typ Schahed mit Kurs auf die Hauptstadt Chișinău entdeckt wurde. Das Verteidigungsministerium rief die Bevölkerung auf, verdächtigen Flugobjekten fernzubleiben und keine Überreste von Drohnen zu berühren, da diese Sprengstoff enthalten könnten. Seit 2022 wurden 81 Luftraumverletzungen durch Raketen oder Drohnen russischer oder iranischer Herkunft auf moldavischem Boden gezählt, davon 44 allein in diesem Jahr.

Eskalation und diplomatische Konsequenzen

Emmanuel Macron betonte, dass die Verschärfung des Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie das Agieren in anderen europäischen Ländern ein verantwortungsloses Wagnis für Moskau darstelle. Diese Politik werde Russland weiter isolieren und zugleich die Entschlossenheit der europäischen Staaten stärken. Die Reihe der Vorfälle umfasst auch Meldungen aus Rumänien, das in diesem Jahr eine zunehmende Zahl an Drohnenvorfällen an seiner Grenze zur Ukraine registriert hat.

Advertisement

Auch die estnische Regierung reagierte auf die gestiegene Sicherheitslage. Sie kündigte die Schließung der Grenzkontrollpunkte ab dem 1. Dezember an. Als Begründung verwiesen die Behörden auf den mutmaßlich versuchten Anschlag nördlich der Hauptstadt Tallinn. Diese Maßnahmen unterstreichen die wachsende Unsicherheit und die koordinierte Antwort der europäischen Nationen auf die aggressive Außenpolitik Russlands in der aktuellen Phase des Konflikts.