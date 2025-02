Russlands Geheimdienst soll für Sabotage im Westen verantwortlich sein

Nach einem Bericht des 'Wall Street Journal' unterhält Russland eine Spezialeinheit für Sabotageaktionen, Terrorakte und Anschläge im Westen. Besonders Deutschland gilt als Angriffsziel. Die Einheit soll für zahlreiche Anschläge verantwortlich sein, darunter Brandanschläge auf DHL-Flugzeuge und der Versuch, Einkaufszentren in der Ukraine und Polen zu attackieren.

Sie begehen Brand anschläge , versuchen Konzernchefs zu töten und schrecken nicht vor zivilen Zielen zurück. Eine Spezialeinheit des russischen Geheimdienst es soll laut einem Bericht für Sabotage im Westen verantwortlich sein. Besonders Deutschland gilt als Angriffsziel. Russland unterhält nach Informationen des „Wall Street Journal“ eine eigene Einheit für Sabotage aktionen, Terror akte und Anschläge im Westen .

Diese sei bekannt als Abteilung für besondere Aufgaben und Teil des russischen Militärgeheimdienstes, der seinen Sitz in Moskau hat. Westliche Geheimdienstexperten nennen sie abgekürzt SSD. Dem Bericht zufolge soll vor allem Deutschland ein Ziel der Angriffe sein. Die Bundesrepublik gelte sowohl den russischen wie auch westlichen Geheimdiensten als „schwaches Glied“ in der Nato. Die Gründe demnach: die Abhängigkeit von billiger Energie aus Russland. Zu den Aktionen, für die die Einheit verantwortlich sein soll, gehören demnach auch die versuchten Brandanschläge auf DHL-Flugzeuge, wie im vergangenen Sommer. Damals wurden Pakete mit Brandsätzen im DHL-Logistikzentrum in Leipzig und in Birmingham in Großbritannien gefunden worden. Beide wären beinahe an Bord von Flugzeugen geladen worden und sollten laut Ermittlern dort Brände verursachen. Attentat auf den deutschen Rüstungsmanager und Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall, Armin Papperger Auch vor Angriffen auf zivile Ziele schreckt die Einheit nicht zurück. Der ukrainische Geheimdienst will im Mai vergangen Jahres Anschläge auf Einkaufszentren und Cafes in der Ukraine verhindert haben. Auch in Warschau sollte wohl ein Einkaufszentrum angegriffen werden. In Frankreich wurde dann im Juni ein Mann mit ukrainischem und russischem Pass festgenommen, nachdem eine Bombe in seinem Hotelzimmer explodiert war. Laut Ermittlern sollte die Bombe eigentlich in einem Möbelhaus explodieren. Entstanden sei das SSD aus Teilen anderer Geheimdienste, die auch schon lange vor 2022 im Westen operierten. So sollen zu der Einheit auch jene „Einheit 29155“ zählen, die für den Giftanschlag auf den früheren russischen Spion und Überläuferin Großbritannien 2018 verantwortlich sein soll. Leiten soll das SSD unter anderem Generalleutnant Andrej Awerjanow, der für die Explosion eines Munitionslagers im Jahr 2014 in Tschechien verantwortlich sein soll. Sein Vize Iwan Kasianenko hat derweil wohl den Anschlag auf Skripal orchestriert. Kasianenko, der auch Farsi spricht, soll zudem den Transfer von Rüstungstechnologie an die Mullahs im Iran überwacht haben. Die Anschuldigungen Russlands gegen den Westen, der Ukraine als Komplizen zu betrachten und von Russland als Teil eines „kollektiven Westens“ wahrgenommen zu werden, bezeichnet James Appathurai, stellvertretender Generalsekretär der NATO und dort zuständig für hybride Kriegsführung, als „völlig unbegründete Anschuldigungen“. Appathurai betont gegenüber dem „Wall Street Journal“, dass Russland den Westen zunehmend als Komplizen der Ukraine im russischen Angriffskrieg gegen das Land sieht. „Russland glaubt, dass es im Konflikt mit dem steht, was es ‚den kollektiven Westen‘ nennt, und handelt dementsprechend – bis hin zur Drohung mit einem Atomangriff und der Aufrüstung seines Militärs“, sagte Appathurai.





Russland Geheimdienst Sabotage Westen Deutschland NATO Ukraine Anschläge Terror

