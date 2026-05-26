Russlands Krieg gegen die Ukraine tritt in eine neue Phase ein

Die Experten des ISW sehen eine einzigartige und zeitlich begrenzte Chance für Kiew, die Situation auszunutzen. Die russischen Streitkräfte können immer seltener die Frontlinie durchbrechen.

Russland s Krieg gegen die Ukraine tritt laut dem Institut für den Studien der Krieg ( ISW ) in eine neue Phase ein. Die Experten sehen eine einzigartige und zeitlich begrenzte Chance für Kiew, die Situation auszunutzen, solange die russischen Streitkräfte verwundbar sind.

Zugleich rät das ISW den Partnern, ihre Unterstützung auszuweiten - das könne Putin dazu bewegen, seine Herangehensweise an diesen Konflikt zu überdenken. Dennoch betonen die Analysten, der Krieg bleibe weiterhin dynamisch und keineswegs entschieden. Die russischen Streitkräfte können immer seltener die Frontlinie durchbrechen, so das ISW. 2025 eroberten sie im Schnitt noch 13,2 Quadratkilometer pro Tag. Anfang 2026 fiel dieser Wert auf nur noch 2,9 Quadratkilometer pro Tag.

Die russischen Geländegewinne würden sich inzwischen dem Nullpunkt nähern, schreiben die Analysten des ISW. Bei Oleksandriwka und Borowa seien gepanzerte Fahrzeuge mehrere Kilometer hinter russische Stellungen vorgedrungen - ein Vorstoß, der noch 2025 kategorisch unmöglich gewesen wäre, weil größere Bewegungen sofort aufgeklärt und bekämpft worden wären. Militärexperte Gustav Gressel bremst die Euphorie. Er betont, dass wir erst in einigen Monaten sehen, ob die aktuelle Situation wirklich ein Trendbruch ist.

Zugleich habe die Ukraine Fortschritte erzielt, insbesondere bei Drohnenangriffen weit hinter der Front (30-150 km), die russischen Nachschub erschweren, Reserven angreifen und die russischen Streitkräfte tief im Hinterland treffen. Ein zentraler Faktor ist die Kampfdrohne, die über 150 Kilometer Reichweite verfügt. Laut ISW trifft sie Tankwagen und russische Kräfte können immer seltener die Frontlinie durchbrechen, so das ISW. 2025 eroberten sie im Schnitt noch 13,2 Quadratkilometer pro Tag. Anfang 2026 fiel dieser Wert auf nur noch 2,9 Quadratkilometer pro Tag.

Die russischen Geländegewinne würden sich inzwischen dem Nullpunkt nähern, schreiben die Analysten des ISW





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