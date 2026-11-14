Russland gibt so viel Geld für die Rüstung aus wie nie zuvor, doch die Industrie verfällt strukturell. Sinkende Ölpreise, hohe Inflation und die Umwandlung ziviler Infrastruktur in Militärproduktion belasten die Wirtschaft zunehmeNd.

Umbau zur Kriegswirtschaft und strukturelle Verfall

Produktionskapazitäten und technologische Abhängigkeiten

Die russische Wirtschaftsstruktur hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend verändert, da der Staat einen massiven Umweg auf eine Kriegswirtschaft beschritten hat. Um die fortgesetzten militärischen Operationen zu finanzieren, sieht der Haushalt für das Jahr 2027 erhebliche Ressourcen für die Verteidigung vor, die rund 186 Milliarden Euro entsprechen. Dieser Betrag stellt einen historischen Rekord dar und macht etwa 35 Prozent der gesamten staatlichen Ausgaben aus. Im Gegensatz dazu werden traditionelle Bereiche wie Bildung, Gesundheit und soziale Sicherung im Vergleich zu früheren Planungen drastisch gekürzt. Diese fiskalische Priorisierung wird von internationalen Beobachtern als langfristiges Hürde für die Stabilität des Landes bewertet. Ein Indikator für diese strukturelle Veränderung ist die Umwidmung ziviler Infrastruktur. In der Großstadt Ischewsk wurden ehemalige Einkaufszentren von Drohnенherstellern übernommen, wobei Mieter gezwungen wurden, die Gebäude zu verlassen,um dort Produktion von Kamikaze-Drohnen vom Typ Lancet zu ermöglichen. Solche Maßnahmen zeigen, wie der private Sektor zunehmend in die Rüstung sproduktion integriert wird.

Trotz der hohen finanziellen Zuwendungen zeichnet sich ein qualitativer Niedergang der russischen Rüstungsindustrie ab. Eine Studie der US-Denkfabrik Center for European Policy Analysis beschreibt diesen Prozess als gesteuerten Verfall, bei dem taktische Anpassungen den strukturenden Zerfall nicht aufhalten können. die Produktion von Munition und Waffen wird durch Vereinfachungen bei der Qualitätskontrolle und die Nutzung veralteter Technologien geprägt. Bei ballistischen Raketen wird etwa mit einem vereinfachten System technischer Kontrollen gearbeitet, um die Lieferzahlen zu erhöhen. auch bei Panzern wird deutlich, dass nur ein Drittel der 2025 an die Truppe gelieferten Fahrzeuge neu gebaut sind. Der Großteil der Panzerflotte besteht aus aufgearbeiteten Modellen aus den 1950er und 1960er Jahren, die aus sowjetischen Depots geholt wurden. Da die Anzahl der einsatzbereiten Panzer durch die Aushebung aus Lagern wider auf das Niveau vor dem Krieg gestiegen ist, maskiert die quantitative Stabilität die massive Abnahme der technischen Qualität. Zudem ist die Abhängigkeit von importierten Technologien kritisch. Da westliche Lieferanten aus dem Markt gedrängt wurden, stammen heute 80 bis 90 Prozent der Werkzeugmaschinen aus China,während der Anteil einheimischer Hersteller bei nur acht Prozent liegt. Bei Mikrochips liegt das technologische Gefälle sogar noch weiter auseinander,da russische Hersteller Strukturen unter 65 Nanometern nicht in Serie produzieren können, was die moderne Elektronikproduktion einschränkt.

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Fiskalische Spannungen und Rückgang der Energieeinnahmen

Die Finanzierung des massiven Rüstungsapparats stößt an wirtschaftliche Grenzen, da die traditionellen Einnahmequellen schwächeln. Russlands Staatshaushalt verzeichnet ein wachsendes Defizit, das durch sinkende Einnahmen aus Öl und Gas sowie steigende militärische Ausgaben verursacht wird. In den ersten neun Monaten eines recenten Berichtsjahres stiegen die staatlichen Ausgaben um 15 Prozent, während die Einnahmen aus der Öl- und Gasindustrie um 17 Prozent zurückgingen. Dies hat zu einem Haushaltsdefizit von rund 7,3 Billionen Rubel geführt, was fast doppelt so erhaben ist wie ursprünglich geplant und etwa drei Prozent der Wirtschaftsleistung entspricht. Die Energiebranche steht dabei unter starkem Druck: Ukrainische Angriffe auf Raffinerien haben die Produktionskapazitäten beeinträchtigt, und die Rohölförderung ist zurückgegangen. Die Internationale Energieagentur stellt fest, das die Verarbeitung von Rohöl auf ein Niveau gesunken ist, das seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr erreicht wurde. Zusätzlich belastet eine hohe Inflation die finanzielle Lage, weshalb die Zentralbank den Leitzins auf einem hohen Niveau von 14 Prozent hält. Diese Zinspolitik verteuert Kredite und bremst Investitionen im privaten Sektor weiter aus, was das Wirtschaftswachstum auf ein minimalohes Niveau von etwa 0,5 Prozent pro Jahr drückt.

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Auswirkungen auf die langfristige Kriegsführung

Die Kombination aus strukturellem Verfall der Industrie und fiskalischen Engpässen stellt die langfristige Kriegsfähigkeit Russlands auf die Probe. Während die Produktion von Drohnen rasant ansteigt und die Munitionslieferungen zunächst stabil erscheinen, zeigen die Daten der Produktionskapazitäten bei Artilleriegranaten Unsicherheiten. Schätzungen über die tatsächliche Produktionszahl laufen weit auseinander,und es gibt Hinweise darauf,dass Russland nordkoreanische Munition als eigene Produktion ausgibt, obwohl die Lieferungen aus Nordkorea inzwischen beinahe zum Erliegen gekommen sind. Die Rüstungsindustrie hat sich vom Hersteller zum Bastler entwickelt, was bedeutet, dass die Ausrüstung zwar in ausreichender Menge vorhanden ist,aber regelmäßig nur mangelhafte Qualität aufweist. Experten warnen, dass ein niedertech-Russland nicht zwangsläufig weniger gefährlich ist, da der Kreml weiterhin bereit ist, Risiken und Eskalation einzugehen. Der Westen könnte den Verfall der russischen Kriegswirtschaft durch schärfere Sanktionen gegen Zulieferer und Unterstützung der Ukraine beschleunigen. Allerdings wird ein kompletter Zusammenbruch der russischen Armee nicht vorhergesagt, da Moskau darauf setzt,Waffen zu nutzen,die gut gEnug sind, um die Frontlinie zu halten, auch wenn dies auf Kosten der zukünftigen industriellen und wirtschaftlichen Stabilität des Landes geht.