Russlands Präsident Wladimir Putin hat die im Westen verbreiteten Warnungen vor einer russischen Gefahr und einem womöglich baldigen Angriff Moskaus auf ein Nato-Land zurückgewiesen. Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf über weitere Ukraine-Hilfen und neue Sanktionen gegen Russland verabschiedet.

Russland s Präsident Wladimir Putin hat die im Westen verbreiteten Warnungen vor einer russischen Gefahr und einem womöglich baldigen Angriff Moskaus auf ein Nato-Land mit Nachdruck als "Unsinn" zurückgewiesen.

Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf über weitere Ukraine-Hilfen und neue Sanktionen gegen Russland verabschiedet. Der Gesetzentwurf sieht eine Milliarde Dollar an Hilfsgeldern und bis zu acht Milliarden Dollar an Krediten für Kiew vor.

Zudem sind strenge Sanktionen gegen den russischen Finanz-, Öl- und Bergbausektor geplant. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schlägt dem russischen Staatschef Wladimir Putin in einem offenen Brief ein Treffen vor, um ein Ende des Krieges zu vereinbaren. Die Mehrheit der Russen sei der ukrainischen Raketen- und Drohnenangriffe, der Inflation und der Treibstoffknappheit überdrüssig und bereit für den Frieden, erklärt Selenskyj. Russland kontrolliere inzwischen die Region Luhansk vollständig und Donezk zu mehr als 85 Prozent, so der Präsident.

Die Ukraine strebt eine stärkere Orientierung ihrer Rüstungsindustrie auf den Export an. Der russische Präsident Wladimir Putin bringt den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder als möglichen Mittelsmann zwischen Russland und Europa ins Spiel.

"Wer sonst als Schröder könnte als Vermittler auftreten? " sagt Putin vor Journalisten in St. Petersburg. Russland sei zu einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Kriegs bereit, sagt Putin am Rande eines Wirtschaftsforums. Dabei wolle er sich an Kompromisse halten, auf die er sich mit US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen in Alaska verständigt habe, sagt Putin.

Der ukrainische Gouverneur Iwan Fedorow meldet, dass bei einem russischen Angriff auf die südostukrainische Region Saporischschja eine Frau ums Leben gekommen ist. Elf weitere Menschen werden bei dem Angriff mit Gleitbomben verletzt. Am Abend herrscht dort immer wieder Luftalarm. Das US-Verteidigungsministerium dürfte die geplante Lieferung von "Tomahawk"-Marschflugkörpern an Deutschland absagen.

Ein Grund dafür sei die Sorge von US-Regierungsvertretern, dass Russland die Stationierung der Präzisionswaffen als Eskalation betrachten und Vergeltung üben könnte, berichtet das Nachrichtenportal "Politico" unter Berufung auf Insider. Zudem sorge sich die US-Regierung um ihre eigenen schrumpfenden Bestände. In den ersten Wochen des Iran-Krieges seien Tausende "Tomahawk"- und "Patriot"-Lenkwaffen verschossen worden. Der Kremlchef Wladimir Putin hat die Warnungen vor einer russischen Gefahr und einem womöglich baldigen Angriff Moskaus auf ein Nato-Land mit Nachdruck als "Unsinn" zurückgewiesen.

"Aber meiner Meinung nach ist es nicht nur Unsinn - es ist eine bewusste Provokation", sagt Putin bei einem Treffen mit Vertretern großer internationaler Nachrichtenagenturen, darunter die Deutsche Presse-Agentur. Es werde gezielt eine Bedrohungslage heraufbeschworen, "die in Wirklichkeit gar nicht existiert", sagt der Präsident. Ziel sei es, "die Bevölkerung der eigenen Länder dazu zu zwingen, mehr Geld für die Verteidigung auszugeben", sagt Putin. Er sei verwundert, dass ein Teil der Bevölkerung in den europäischen Ländern diesen Erzählungen glaube.

"Es wäre lächerlich, wenn es nicht so traurig wäre", sagt er. "Jeder, der denkt, dass Russland das Territorium der Nato überfallen könnte, sollte sich die Frage stellen: Wozu? ", sagt Putin. Das westliche Bündnis gilt Russland militärisch überlegen





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