Die ukrainische Tennisspielerin Oleksandra Olijnykowa verurteilt die Lockerung der Sanktionen gegen russische Athleten durch das IOC. Sie sieht darin einen Sieg für die Propaganda im Kontext des Ukraine-Krieges.

Die internationale Sportwelt debattiert erneut über die Rückkehr russischer Athleten, während der Krieg in der Ukraine andauert. Die ukrainische Tennisspielerin Oleksandra Olijnyowa hat die jüngsten Entwicklungen scharf verurteilt und spricht von einer schrecklichen Wendung, die die russische Propaganda stärkt. Diese Kritik fällt in eine Zeit, in der Russland nach und nach wieder auf die globale Sportbühne zurückkehrt, beispielsweise mit der geplanten Austragung der Gewichtheber-WM im Jahr 2030 in Deutschland.

Kritik an der Lockerung der Sanktionen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte im Juli die Beschränkungen für russische Athleten gelockert. Diese Entscheidung ebnete den Weg für die Teilnahme an Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Spiele 2030 in Los Angeles. Viele internationale Sportverbände folgen seither dieser Linie, was auf breite Zustimmung bei den betroffenen Sportlern aus der Ukraine stößt. Olijnyowa betrachtet diese Öffnung als direkten Sieg für die russische Staatspropaganda.

Also read Umstrittene WM-Vergabe: Russlands Rückkehr auf die Weltbühne

Emotionale Betroffenheit der Athletin

Oleksandra Olijnyowa, Nummer 62 der WTA-Weltrangliste, äußerte der Nachrichtenagentur AFP ihre tiefgehende Besorgnis. Sie betonte, dass die Rückkehr der Athleten bedeute, man habe die Menschen eines Landes akzeptiert, das täglich Tötet. Für die 25-Jährige ist dies nicht nur eine politische, sondern eine menschliche Tragödie. Sie führt aus, dass man die Menschen akzeptiert, die diese schrecklichen Dinge unterstützen oder dulden.

Advertisement

Persönliche Erfahrungen im Krieg

Die Situation in der Heimat der Tennisspielerin ist für Olijnyowa allgegenwärtig und extrem gefährlich. Sie lebt in Kiew, wo sie täglich unter Beschuss lebt und zerstörte Gebäude sieht. Ihr Vater und ihr Lebensgefährte sind aktiv im Einsatz als Teil der ukrainischen Streitkräfte. Wenn sie die Nachrichten aus ihrer Heimat sieht, empfindet sie großes Mitgefühl, was für sie extrem schmerzhaft ist. Diese persönlichen Einbußen machen ihre Kritik an der internationalen Sportpolitik umso glaubwürdiger.

Vorherige Initiativen der Spielerin

Oleksandra Olijnyowa war nicht nur auf Kritik beschränkt, sondern hat bereits im Januar verschiedene Wege beschritten, um auf die Situation hinzuweisen. Sie hat öffentlich Kritik am Vorgehen der Sportverbände geübt. Ihre Forderungen zielen darauf ab, dass die internationalen Organisationen die Realität des Krieges ernst nehmen. Durch ihr Engagement möchte sie erreichen, dass der Sport nicht als neutrale Zone missbraucht wird, um politische Aggressionen zu relativieren.