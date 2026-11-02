Russlands Wiedereintritt im Eishockey DEB und Politik gefordert

Seit Freitag sind russische Eishockey-Nationalmannschaften wieder für IIHF-Weltmeisterschaften zugelassen. Der DEB fordert nun Unterstützung durch Politik und Weltverband bei der Ausrichtung von Turnieren.

Seit Freitag ist die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) bindende Realität: Die russischen Eishockey-Nationalmannschaften in den Bereichen Junioren, Frauen und Männer sind wieder für Weltmeisterschaften der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) zugelassen. Die erste Austragung dieser Art findet im Jahr 2027 statt. Diese Entwicklung stößt in der internationalen Eishockey-Community, abgesehen von den Verbänden aus Russland und Weißrussland, auf breite Ablehnung und bereitet den beteiligten Gastgebern erhebliche Sorgen. Insbesondere die deutschen und kanadischen Verbände sehen sich mit neuen politischen und sportlichen Dilemmata konfrontiert.

Konsequenzen des CAS Urteils

Der Weltverband und die deutsche Regierung stehen nun vor großen Herausforderungen. Das höchste Sportgericht hatte entschieden, dass die vom Weltverband vorgebrachten Argumente bezüglich der Sicherheit und der Integrität des Sports keine ausreichenden Kriterien für einen dauerhaften Ausschluss mehr darstellen. Im Gegensatz dazu gelang es dem Curling-Weltverband, den CAS von der Aufrechterhaltung der Sperre zu überzeugen. Diese Differenz in der rechtlichen Bewertung führt zu einer ungleichen Behandlung innerhalb des internationalen Sportsystem. Für den Deutschen Eishockey Bund (DEB) bedeutet dies, dass er nicht länger auf alleinige sportliche Maßnahmen vertrauen kann, um den Zugang russischer Teams zu verhindern.

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Politische Unterstützung und Einreiseverbote

Der Deutsche Eishockey Bund benötigt dringend die Unterstützung sowohl des Weltverbandes als auch der politischen Ebene. Das primäre Ziel besteht darin, die Nationalmannschaft eines als Kriegstreiber betrachteten Staates vom eigenen Boden fernzuhalten. Mögliche Instrumente hierfür wären eine erneute Suspendierung durch die Internationale Eishockey-Föderation oder strikte Einreiseverbote seitens der Bundesregierung. Kanada hat bereits frühzeitig signalisiert, dass die Regierung hier einschreiten würde. Dort ist die Einreise für einzelne russische Athleten unter bestimmten Bedingungen weiterhin möglich, doch komplette Mannschaften sind davon ausgeschlossen.

Diese Regelung schützt die nationale Sicherheitslage, lässt den kommerziellen Sportbetrieb aber weiterhin zu. NHL-Klubs in Toronto, Montreal, Edmonton, Calgary, Vancouver und Winnipeg können weiterhin mit oder gegen Teams antreten, die Stars wie Alexander Owetschkin, Nikita Kutscherow oder Jewgeni Malkin beinhalten. Diese Ausnahme gilt jedoch nicht für offizielle Turnierteilnahmen ganzer Nationalteams. Andere Länder wie Lettland sind bereits mit strengeren Gesetzen vorangegangen und haben Spiele gegen Russland per Gesetz vollständig verboten. Die Bundesregierung ist nun gefordert, ähnliche oder sogar strengere Maßnahmen zu ergreifen, um eine klare Position zu beziehen.

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Strategische Optionen des Deutschen Eishockey Bunds

Frank Lutz, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Eishockey Bunds, hat die einzig richtige Schlussfolgerung aus dem Urteil gezogen. Sollte der DEB keine ausreichende Unterstützung seitens des Weltverbandes und der Politik erhalten, muss der Verband eigene Zeichen setzen. Die zurückgabe der WM-Ausrichtung wäre die folgerichtigste Konsequenz. Diese drastische Maßnahme würde signalisieren, dass die Deutschen Werte über wirtschaftliche und sportliche Interessen stellen. Der Druck auf die IIHF wächst damit deutlich an.

Die Situation erfordert ein schnelles und koordiniertes Handeln aller beteiligten Akteure. Ein Zögern könnte als Duldung der politischen Verhältnisse ausgelegt werden. Die internationale Gemeinschaft erwartet eine klare Haltung, die den Frieden und die Integrität des Sports wahrt. Nur durch einheitliches Vorgehen kann verhindert werden, dass der Sport zu einer Plattform für politische Konflikte wird. Der DEB muss bereit sein, seine eigene Position zu opfern, um ethische Prinzipien zu wahren.