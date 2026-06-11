Russlands Wirtschaft am Brink: Krieg und Abhängigkeit von China

Die internationale Gemeinschaft hat bisher keine Einigung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine erzielt. Stattdessen führt Kremlchef Wladimir Putin einen erbarmungslosen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Die Ökonomen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und des Stockholmer Institute of Transition Economics haben in einem aktuellen Bericht die dramatischen Auswirkungen des Krieges auf die russische Wirtschaft analysiert. Moskau habe seine Geldreserven fast vollständig verbraucht, die Wirtschaft stehe im „Endstadium“. Gleichzeitig hat das Haushaltsdefizit bereits in den ersten drei Monaten des Jahres das Ziel der Regierung für 2026 überschritten. Die Öl- und Gaseinnahmen sind im ersten Quartal dieses Jahres um 45 Prozent eingebrochen. Dem Bericht zufolge ist China heute Russlands wichtigster Handelspartner und liefert Waren, die für den Krieg benötigt werden. Ohne die Lieferungen würde Russland in Bedrängnis kommen. Die Ökonomen empfehlen, die Durchsetzung von Preisobergrenzen im Mittelpunkt der Sanktionspolitik zu stellen, die Schattenflotte zu stören und strenge Exportkontrollen vorzuschlagen, insbesondere mit Blick auf chinesische Lieferanten.

Seit mehr als vier Jahren führt Kremlchef Wladimir Putin einen erbarmungslosen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Internationale Friedensbemühungen boykottiert Moskau bisher – doch der Krieg bringt jetzt auch Russland s Wirtschaft an die Grenzen.

In einem aktuellen Bericht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und des Stockholmer Institute of Transition Economics kommen Ökonomen zu dem Schluss: Moskau habe seine Geldreserven fast vollständig verbraucht – die Wirtschaft stehe im „Endstadium“. Eine Analyse, die dem Kremlchef gar nicht gefallen dürfte, denn sie zeigt dramatische Zahlen: So seien die liquiden Vermögenswerte des russischen Staatsfonds von 6,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu Kriegsbeginn auf nur noch 1,8 Prozent im April 2026 geschrumpft.

Gleichzeitig habe das Haushaltsdefizit schon in den ersten drei Monaten des Jahres das Ziel der Regierung für 2026 überschritten. Zugleich brachen die Öl- und Gaseinnahmen im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45 Prozent ein. Dem Bericht zufolge ist China heute Russlands wichtigster Handelspartner und macht etwa 35 Prozent des gesamten russischen Außenhandels aus.

Laut Bericht liefert China auch Waren, die Moskau für den Krieg braucht – zum Beispiel Bauteile, die für die Herstellung oder Reparatur von Waffen und militärischer Ausrüstung benötigt werden. Ohne die Lieferungen würde Russland laut den Ökonomen in Bedrängnis kommen. Ihr Fazit: Putin habe sich aus der Not und nicht aus freiem Willen China zugewendet. Diese Abhängigkeit schwäch





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