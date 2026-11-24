Helsing erwägt eine Akquisition des niederländischen Unternehmens, wie das Handelsblatt von Insidern erfuhr. Im Oktober sind Helsing und Destinus bereits eine Partnerschaft eingegangen.

Helsing prüft nach Angaben von Insidern offenbar den Kauf des niederländischen Marschflugkörperherstellers Destinus Beide Unternehmen sind im Oktober eine Partnerschaft eingegangen, die als Test für eine mögliche Übernahme dient.

Destinus entwickelt die Marschflugkörperfamilie Ruta, die unter anderem bei einem Angriff auf die Krimbrücke eingesetzt wurde; die Firma arbeitet an Standorten in den Niederlanden, Spanien, der Ukraine und Deutschland. Destinus erwirtschaftet laut dem Datenanbieter Pitchbook dieses Jahr mehr als 580 Millionen Dollar Umsatz und soll laut Insidern profitabel sein. Das Münchener Rüstungsunternehmen Helsing prüft offenbar die Übernahme des niederländischen Marschflugkörperherstellers Destinus. Das sagten vier mit den Überlegungen vertraute Personen dem Handelsblatt.

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Wie weit die mutmaßlichen Gespräche fortgeschritten sind, ist unklar. Ob der Deal letztlich zustande kommt, ebenfalls. Ein Insider sagte, die im Oktober geschlossene Partnerschaft mit Destinus sei eine Art „Testballon“, um das Potenzial einer Übernahme zu prüfen. Ein anderer sagte, dass sich durch die Partnerschaft eine mögliche Übernahme verschoben hat.

Sollte Helsing Destinus tatsächlich kaufen, wäre es für die mit 18 Milliarden Dollar bewertete Firma aus Bayern der größte Deal in ihrer Unternehmensgeschichte. Experten schätzen den Firmenwert von Destinus auf drei bis sechs Milliarden Dollar. Konkretere Zahlen gibt es nicht. Im Rahmen der neuen Partnerschaft hat sich Helsing auch an der jüngsten Finanzierungsrunde von Destinus beteiligt.

Weder die Höhe der Runde noch der Anteil, den Helsing inzwischen an Destinus hält, wurden damals veröffentlicht. Damals hieß es lediglich, die Unternehmen wollten gemeinsame Lösungen auf den Markt bringen. Zwei Insidern zufolge steht die gemeinsame Weiterentwicklung der Ruta genannten Marschflugkörper-Familie von Destinus im Mittelpunkt der Partnerschaft. Entsprechende Unterlagen liegen dem Handelsblatt vor.

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InAuf Anfrage teilte Helsing mit, sich nicht im Prozess einer Übernahme zu befinden. Destinus erklärte, weder Marktspekulationen noch kommerzielle Gespräche kommentieren zu wollen. Allein in diesem Jahr sind weit mehr als drei Milliarden Dollar in deutsche Rüstungs-Start-ups geflossen. Weltweit liegt die Summe deutlich höher.

Start-up-Experte Max Hauer von der US-Großbank JP Morgan sagt: „Wir werden voraussichtlich vermehrt auch in Europa Konsolidierungen im Rüstungssektor sehen, nicht nur von den kleineren, sondern auch von größeren Unternehmen. Das wird kommen – und wahrscheinlich eher früher als später.

“ Mit der Übernahme von Destinus würde Helsing die Zahl seiner Produktionsstätten und sein Hardware-Portfolio deutlich ausbauen. Helsing wurde 2021 in München gegründet und startete zunächst als reiner KI-Softwareanbieter unter anderem für Kampfflugzeuge, Drohnen und die Unterwasserüberwachung. Inzwischen produziert die Firma auch Kampfdrohnen und arbeitet an der Entwicklung eines Kampfjets sowie an Abwehrsystemen. Seit der jüngsten Finanzierungsrunde im Juli ist Helsing das wertvollste europäische Rüstungs-Start-up und das wertvollste Start-up in.

Helsing sammelte 1,8 Milliarden Dollar bei Investoren ein und wird seither mit 18 Milliarden Dollar bewertet. Unter den Rüstungs-Start-ups ist nur Anduril aus den USA höher bewertet und damit das weltweit wertvollste junge Unternehmen der Sparte. Experten rechnen damit, dass Helsing bei der weiteren Konsolidierung eine aktive Rolle spielt.

„Ich gehe davon aus, dass der Akteur mit der höchsten Bewertung hier den Takt vorgibt“, sagt der Gründer der KI-Softwarefirma deepi.ai und ehemalige Airbus-Manager Andreas Urbanski. Das hänge auch mit der Vergabepraxis des Bundesverteidigungsministeriums zusammen, bei der vor allem große Traditionskonzerne berücksichtigt würden, sagt er.

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„Ein Grund mehr, am Tisch der Großen platziert zu sein“, ergänzt Urbanski. Die Helsing-Gründer Gundbert Scherf, Torsten Reil und Niklas Köhler machen bei Auftritten keinen Hehl daraus, dass für sie Übernahmen zum Geschäft gehören. Auch in der Praxis haben sie das schon mehrfach bewiesen: Der bisher größte Zukauf war der Flugzeughersteller Grob aus Bayern, gefolgt vom australischen Unterwasserfahrzeugentwickler Blue Ocean und dem Roboterhundebauer Keybotics ausFinanzielle Details wurden bei keinem der Deals öffentlich gemacht.

Trotzdem dürfte die Beteiligung an Destinus teurer gewesen sein als alle drei übernommenen Firmen zusammen: Experten schätzen den Wert von Destinus auf drei bis sechs Milliarden Dollar. Destinus hat erst kürzlich weltweit Schlagzeilen gemacht. Die Firma trug mit ihren Ruta-Marschflugkörpern maßgeblich zur Zerstörung der Krimbrücke bei. Nach einem zweitägigen Massenangriff mit mehr als hundert Drohnen und verschiedenen Marschflugkörpern stürzte einer der beiden Brückenbögen ins Meer.

Destinus postete auf LinkedIn, dass die Waffen des Unternehmens an beiden Tagen der Operation Krimbrücke verwendet worden seien. Drohnen vom Typ Da Vinci hätten die russische Flugabwehr ausgeschaltet, und sieben Marschflugkörper vom Typ Ruta hätten die Brücke getroffen, teilte die Firma mit. Ansonsten agiert Destinus eher im Verborgenen und gibt kaum Einblick ins Geschäft. Die Firma wurde 2021 von Mikhail Kokorich gemeinsam mit Oleksandr Dayljuk, dem früheren ukrainischen Finanzminister, gegründet.

Kokorich wurde in Sibirien geboren, hat dort lange Zeit die Opposition unterstützt, hat inzwischen jedoch seine russische Staatsbürgerschaft abgegeben. Viele Experten, die sich nicht namentlich zitieren lassen wollen, gehen davon aus, dass seine russische Herkunft einen Börsengang der Firma unter seiner Führung nahezu unmöglich macht. Deutschland Marschflugkörper, Lenkflugkörper sowie ballistische Systeme und Abfangraketen. Mit der etwa 200 Millionen Euro schweren Übernahme des Schweizer KI-Softwareunternehmens Daedalus stemmte Destinus im vergangenen Jahr die erste Übernahme.

Inzwischen arbeitet die Firma mit dem Waffenhersteller Diehl Defence, dem Drohnenhersteller Quantum Systems, Shield AI und eben Helsing zusammen. Im Frühjahr hatten Rheinmetall und Destinus noch angekündigt, ein Joint Venture zur Herstellung und Vermarktung von Raketensystemen aufzubauen, das noch in diesem Jahr an den Start gehen sollte. Sie wollten gemeinsam Marschflugkörper und ballistische Raketenartillerie entwickeln.

Besonders aufmerksam werden aktuell die Pläne von Destinus verfolgt, mit Ruta B3 einen Marschflugkörper auf den Markt zu bringen, der eine Reichweite von 2000 Kilometern haben soll. Das wäre mehr, als der Tomahawk-Marschflugkörper des US-Konzerns Raytheon schafft. Im laufenden Jahr erlöst Destinus laut dem niederländischen Datenanbieter Pitchbook mehr als 580 Millionen Dollar. Insidern zufolge soll die Firma inzwischen profitabel sein.