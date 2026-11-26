Die Münchner Rüstungsfirma erweitert laut Handelsblatt-Informationen ihre jüngste Finanzierungsrunde. Dabei holt sich Quantum Systems bekannte Investoren an Bord.

Quantum Systems steigt laut Insidern mit einer Bewertung von mehr als zehn Milliarden Dollar zum Decacorn auf. Die Finanzierungsrunde vom Juli wird um 100 bis 150 Millionen Dollar erweitert, primär durch den britischen Risikokapitalgeber Hedosophia.

Quantum Systems strebt einen Umsatz von rund 700 Millionen Euro in diesem Jahr an, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Insidern zufolge gilt Quantum Systems als Kandidat für einen Börsengang im kommenden Jahr, strebt zuvor aber noch eine größere Finanzierungsrunde an. Die Münchener Rüstungsfirma Quantum Systems steigert Insidern zufolge ihre Bewertung auf mehr als zehn Milliarden Dollar. Das erfuhr das Handelsblatt von drei mit den Verhandlungen vertrauten Personen.

Advertisement

Advertisement

Damit würde Quantum Systems zum sogenannten Decacorn aufsteigen. Als Decacorn gelten Start-ups, deren Wert Investoren in der letzten Finanzierungsrunde auf mehr als zehn Milliarden Dollar veranschlagt haben. Helsing wird seit der letzten Finanzierungsrunde im Frühsommer mit 18 Milliarden Dollar bewertet. Der Decacorn-Status sendet das Signal, dass Investoren diesen Firmen besonders viel zutrauen und auch mit einem großen Exit gerechnet werden kann.