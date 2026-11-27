ARX Robotics hat die ehemalige Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder als strategische Beraterin für das Unternehmen gewinnen können.

hat die ehemalige Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder als strategische Beraterin für das Unternehmen gewinnen können. Bereits seit 6. Oktober ist Suder Mitglied im Wie ARX Robotics schreibt, begann Suder ihre berufliche Laufbahn 2000 bei der Unternehmensberatung McKinsey.

Ab 2007 leitete sie das Berliner Büro, ab 2010 den Bereich Public Sector. Von 2014 bis 2018 war sie Staatssekretärin im Bundesministerium der Verteidigung, zuständig für Ausrüstung, Informationstechnik und Cyber. Anschließend übernahm sie den Vorsitz des Digitalrats der Bundesregierung, den sie bis 2021 innehatte. Die Webseite esut.de verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.

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