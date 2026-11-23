Paarberaterin Ruth Marquardt kritisiert Manuel Neuers Verhalten nach der Geburt des zweiten Sohnes. Die Antwort von Lina Kimmich sorgt für Aufsehen.

Die Paarberaterin Ruth Marquardt hat in einem viralen Video auf Instagram das Verhalten des FC Bayern München Torhüters Manuel Neuer öffentlich scharf kritisiert. In dem Beitrag, der seit seiner Veröffentlichung Mitte vergangener Woche für massive Debatten sorgt, nimmt die Expertin keine Rücksicht auf den Status des Fußballstars. Marquardt, deren Account rund 16.000 Follower zählt, thematisiert die Umstände der Trennung von seiner Frau Anika, die wenige Tage nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Sohnes eingeleitet wurde. Der Post wurde inzwischen von mehr als 17.600 Nutzern mit einem positiven Like versehen, was auf ein starkes öffentliches Interesse an der Thematik hindeutet.

Reaktionen prominenter Sport-Familien

Besonders brisant ist die Interaktion unter den Nutzern, da sich unter den Likern auch die Ehefrau von Neuers Teamkollegen Joshua Kimmich befindet. Lina Kimmich, 35 Jahre alt und Mutter von vier Kindern, markierte das Video als positiv, was als deutliche Zustimmung zur Kritik der Paarberaterin gewertet wird. Joshua Kimmich, 31, ist seit 2024 Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und gehört zum festen Kader des FC Bayern München. Die Unterstützung durch Lina Kimmich unterstreicht, dass die Kritik an Neuers Verhalten auch innerhalb des engeren sozialen Umfelds der Profifußballer auf Resonanz stößt.

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Eine weitere bestärkende Reaktion kam von Ann-Kathrin Götze, der Ehefrau des ehemaligen Bayern- und Nationalmannschaftskollegen Mario Götze. Ann-Kathrin Götze, 36, kommentierte den Beitrag der Expertin mit Emojis, die applaudierende Hände darstellen, was als klares Bekenntnis zur Position von Marquardt gelesen wird. Mario Götze, 34, spielt aktuell für die Eintracht Frankfurt, war aber lange Zeit ein enger Vertrauter von Manuel Neuer im Verein und in der Nationalmannschaft. Diese Reaktionen zeigen, dass das Verhalten des Torhüters auch unter Kollegen als problematisch empfunden wird.

Marquardt bezichtigt Neuer der Verantwortungsflucht

Ruth Marquardt formuliert ihre Kritik an Manuel Neuer unverblümt und geht dabei ins Detail. Sie merkt an, dass sie bemerkt habe, wie sehr es sie aufregt, dass Väter sich häufig aus der Verantwortung stehlen, und betrachtet Neuer als aktuelles Beispiel dafür. Die Beraterin macht konkret deutlich, dass Neuer seine Frau verlassen habe, während sie sich noch im Wochenbett befinde. Nach Berichten soll der 40-jährige Weltmeister von 2014 seiner Frau Anika, 26, bereits wenige Tage nach der Geburt mitgeteilt haben, dass er die Ehe nicht weiterführen wolle. Anschließend zog er aus dem gemeinsamen Haus am Tegernsee aus.

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Während Anika Neuer mit den Kindern Luca, der zwei Jahre alt ist, und dem neugeborenen Sohn zu Hause zurückblieb, verbrachte Manuel Neuer seine Freizeit auf Sizilien. Dort soll er sich mit einer bislang unbekannten Frau getroffen haben, die er kürzlich auch in Brasilien gesichtet worden sein soll. Hintergrund für den Aufenthalt war, dass Neuer die Erlaubnis erhalten hatte, seine Rehabilitation nach einem Sehnenteilriss im rechten Fuß außerhalb von München fortzusetzen. Laut Medienberichten arbeitet die unbekannte Frau als Physiotherapeutin für den Torhüter.

Schwere Vorwürfe und gesellschaftlicher Kontext

In den Augen der Paar-Beraterin ist das Verhalten des Sportlers inakzeptabel. Sie wendet sich gegen die Entschuldigungen, die oft für derartige Situationen vorgebracht werden, und betont, dass die emotionale Verfassung der Mutter nach der Geburt ignoriert wird. Marquardt kritisiert, dass die Ehefrau komplett emotional zerstört sei und keine Ahnung habe, wie es mit der Familie weitergehen soll. Sie bezeichnet das Verhalten als gesellschaftlich gestützt, da Männer oft nicht zur Verantwortung gezogen werden, während Frauen die Scherben aufsammeln müssen.

Marquardt geht dabei auf den gesellschaftlichen Diskurs ein, der oft zu Lasten der Frauen ausgeht. Sie bemerkt, dass Online-Kommentare meist von Männern stammen, die fragen, was die Frau falsch gemacht hat, anstatt zu kritisieren, dass der Vater seine Kinder im Stich lässt. Sie fordert, dass Männer Verantwortung übernehmen und als Eltern ein Team bleiben sollten, auch wenn die Partnerschaft endet. Stattdessen sieht sie patriarchale Strukturen, die es Männern erlauben, einfach zu gehen, ohne soziale Konsequenzen fürchten zu müssen. Ihre abschließende Aussage ist knapp und direkt: Manche Männer handeln wie Arschlöcke und übernehmen keine Verantwortung, was in Interviews manchmal als Ursache genannt wird. Diese öffentliche Abrechnung hat das Thema familiärer Verantwortung in den Fokus der öffentlichen Diskussion gerückt.