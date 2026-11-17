Ruud van der Vaart übt scharfe Kritik an der niederländischen Mannschaft nach dem Debakel in Berlin, der höchsten Niederlage seit 1959. Details zur Reaktion der Akteure und den Folgen.

Die niederländische Nationalmannschaft musste nach dem 0:5 in Berlin eine historische Demütigung hinnehmen, die tiefste Niederlage seit dem 21. Oktober 1959, als man mit 0:7 gegen Deutschland verlor. Der 43-jährige ehemalige Vize-Weltmeister von 2010, Ruud van der Vaart, reagierte daraufhin mit erbitterter Kritik und bezeichnete die Darstellung der Oranje-Truppe als trostlosen Anblick. Für den 109-maligen Nationalspieler war dies keineswegs die beste deutsche Elf, gegen die seine Heimatmannschaft jemals angetreten ist, dennoch sei der klare Verliererstatus eine Schande.

Scharfe Kritik an der Leistung der Oranje

Van der Vaart verglich das Verhalten der Spieler mit einem Sack Kartoffeln, der sich nicht bewegen kann, und kritisierte die totale Teilnahmslosigkeit. Er betonte, dass die Niederlande dazu neigten, sich für großartig zu halten, sobald einmal eine gute Phase eingesetzt habe. Ein solches überhöhtes Selbstwertgefühl führe meist zu einem bitteren Erwachen, wie es nun im Olympiastadion in Berlin geschehen war. Die emotionale Reaktion des Ex-Schalker Youri Mulder spiegelte diese Enttäuschung wider, da die Mannschaft nach einem 7:0-Sieg gegen Griechenland am vergangenen Freitag in eine fatale Talfahrt geriet.

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Verbruggen versammelt Team auf dem Platz

Einen besonderen Fokus legte van der Vaart auf die Szene mit Torwart Bart Verbruggen, der seine Mitspieler nach dem 0:5-Treffer zu einer Art Krisenbesprechung auf dem Feld zusammenrief. Der frühere Spitzenspieler gab zu, dass er sich diesen Moment nicht ansehen könne, da er die Situation als absurd empfand. Ein Torwart, der gerade fünf Gegentore kassiert hat, sollte nicht erwarten, jeden Ball halten zu können, aber Verbruggen war den Anforderungen der Situation nicht annähernd gewachsen.

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Vergleich mit historischen Daten

Die aktuelle 0:5-Niederlage markiert einen historischen Tiefpunkt in der jüngeren Geschichte des niederländischen Fußballs. Der letzte Vergleichswert stammt von vor über sechs Jahrzehnten, als die Nationalelf am 21. Oktober 1959 ebenfalls in Berlin mit 0:7 unterlag. Dieser historische Kontext unterstreicht die Dringlichkeit der internen Reflexion, die van der Vaart und Mulder einforderten. Die Kluft zwischen der vorherigen Dominanz im Freundschaftsspiel gegen Griechenland und der aktuellen Ohnmacht wird als Zeichen mangelnder mentaler Stabilität gewertet.

Folgen für die weitere Entwicklung

Die scharfen Worte der beiden Ex-Profis dienen als deutliche Warnung an den Verband und die sportliche Leitung. Es bleibt abzuwarten, welche konsequenten Maßnahmen aus dieser Demütigung folgen werden, um die Leistungsfähigkeit der Mannschaft wiederherzustellen. Die öffentliche Kritik an der Art und Weise, wie mit der Niederlage umgegangen wurde, zeigt, dass die Erwartungen der Fans und der ehemaligen Größen des Sports enorm waren. Eine Kehrtwende ist nötig, um das Vertrauen zurückzugewinnen.