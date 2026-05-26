Der Verein RWE hat seine Position im oberen Tabellenbereich festigen können, aber die sportliche Leistung blieb hinter den Erwartungen zurück. Ein extremes Verletzungspech in der Abwehr machte es unmöglich, eine feste Defensive einzuspielen.

Die erfolgreichste Saison seit dem Einstieg von Investor Franz Gerber ist vorbei, aber die Herausforderungen bleiben. Der Verein RWE hat seine Position im oberen Tabellenbereich festigen können, aber die sportliche Leistung blieb hinter den Erwartungen zurück.

Ein extremes Verletzungspech in der Abwehr machte es unmöglich, eine feste Defensive einzuspielen. Investor Gerber zieht trotzdem ein positives Fazit, aber die Erwartungen in der kommenden Saison werden hoch sein. Der Investor Gerber will seine Anteile schon lange verkaufen und fordert stolze 1,5 Millionen Euro. Der Verein RWE wird alles tun, um eine Mannschaft zusammenzustellen, die die Konkurrenz regelmäßig ärgern kann.

Stürmer Meghon Valpoort verlässt den Verein endgültig und will bei der SGV Freiberg fest bleiben. Die neue Saison wird eine Herausforderung für den Verein RWE sein, aber der Investor Gerber verspricht, dass es jetzt darum geht, sportlich einen draufzulegen





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