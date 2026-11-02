RWE Erfurt gewinnt mit 4:1 und führt die Tabelle souverän an

Rot-Weiß Erfurt belegt nach dem 4:1-Sieg gegen Babelsberg den ersten Tabellenplatz. Trainer Fabian Gerber lobt die defensive Stabilität und die Leistung von Dominik Becker.

Rot-Weiß Erfurt hat den Aufstiegskampf mit einer klaren Dominanz gestartet. Nach dem 4:1-Sieg gegen Babelsberg führt das Team von Trainer Fabian Gerber nach 15 Spieltagen die Tabelle an. Die Mannschaft zeigte sich dabei von ihrer besten Seite.

Defensive Stabilität als Grundlage

Die Abwehrreihe um Torhüter Lorenz Otto präsentierte sich in ihrer neu formierten Viererkette als unüberwindbar. Mit Sofian Ikene und Dominik Becker in der Zentrale sowie Niclas Walther und Artur Andreichyk auf den Außenbahnen entstand eine stabile Struktur. Diese defensive Glanzleistung sorgte dafür, dass im eigenen Kasten nur wenig passierte. Keeper Otto erlebte dabei einen vergleichsweise ruhigen Nachmittag.

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Einziges Gegentor durch Konfusion

Trotz der überwältigenden Performance gab es einen kleinen Wermutstropfen im Spielverlauf. Der Gegentreffer fiel nicht durch eine technische Überlegenheit des Gegners, sondern durch reine Schläfrigkeit der eigenen Reihen. Ein schnell ausgeführter Freistoß von Babelsberg reichte aus, um die RWE-Hintermannschaft zu überraschen und das 0:1 herbeizuführen. Ansonsten gelang Babelsberg aus dem Spiel heraus gar nichts.

Becker und Ikene dominieren die Innenverteidigung

Die Kombination aus Ex-Drittligaprofi Dominik Becker und Sofian Ikene hat das Vertrauen des Coaches bereits jetzt voll zurückgezahlt. Trainer Fabian Gerber hob hervor, dass das Duo ein sehr gutes Spiel machte und sich hervorragend versteht. Beide strahlten enorme Ruhe aus und überzeugten auch in ihrem Aufbauspiel. Becker holte sich dabei kontinuierlich Fitness und Selbstvertrauen.

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Becker zahlt sein Vertrauen zurück

Dominik Becker, der dringend Spielpraxis benötigte, lieferte eine herausragende Leistung ab. Er leitete das 1:0 ein und zeigte in jedem Moment seiner Spielzeit exzellente Werte. Der 26-Jährige analysierte selbst, dass die Abwehr sicher stand und sich die Spieler gemeinsam finden konnten. Sein klares Ziel besteht darin, dieses erarbeitete Selbstvertrauen in künftigen Spielen zu festigen und den Aufstiegswillen des Teams zu tragen.

Ikene trifft und festigt die Tabellenführung

Sofian Ikene trug mit seinem Treffer zum 2:0 zum souveränen Sieg bei und unterstrich die offensive Durchschlagskraft. Becker betonte, dass er das Vertrauen des Trainers zurückzahlen will und weiter um Spielzeit kämpfen wird. Die Ewigkeitsverletzungssorgen in der Abwehr scheinen durch diese Konstellation vorerst vergessen zu sein. Gerber merkte an, dass die Mannschaft nach 15 Spieltagen zu Recht ganz oben steht.