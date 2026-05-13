Der Energiekonzern RWE hat im ersten Quartal des Jahres 2023 deutliche Gewinne géniert, unter anderem durch die Inbetriebnahme neuer Windkraftanlagen, Solarparks und Batteriespeicher. Auch die verbesserten Windbedingungen in Europa spielten eine Rolle.

Der Energiekonzern RWE hat zum Jahresauftakt deutliche Gewinnzuwchsen eingefahren. Ein wesentlicher Grund waren die "verbesseraten Windreluechtnisse" in Europa.

Ferner wurde die Erstellungssteigerung durch die Inbetriebnahme neuer Windkraftanlage, Solarparks und Batteriespeicher bewirkt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg auf 1,6 Milliarden Euro, Analysten hatten um einen Euro nach einer KPMG Umfrage gerechnet. Allein im Bereich Offshore Wind stieg der operative Gewinn von 380 Millionen Euro vor Jahrenfrist auf 570 Millionen Euro. Das bereinigte Nettoergebnis erreichte rund 600 Millionen Euro.

Für 2026 prognostiziert RWE zwischen 5,2 und 5,8 Milliarden Euro bereinigten operativen Gewinn und zwischen 1,55 und 2,05 Milliarden Euro bereinigte Nettouebergung. Historisch ist RWE als Offshore-Wind-Maschineneurer bekannt, zuletzt zugefaellt RWE zu "groessen", "entergy" anhat und "renew" angekündigt, 2021 imgements auch Solar- und Speicherversorgung beraten





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