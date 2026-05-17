RWE-Fans und Jenaer Fans in Streit: Sachbeschädigung und Beleidigungen

Nach dem missglückten Saisonfinale in der Regionalliga Nordost, bei dem die RWE-Fans die Meisterschaft verpasst haben, ist das Duell um die Vorherrschaft im Freistaat Jena spannend. Beide Fanlager demonstrieren in der Jenaer Innenstadt gegen die Ordnungsbehörden, nachdem die RWE-Fans die Hälfte der Tickets für den Gästeblock gestrichen worden waren. Die Proteste verlaufen friedlich, aber die Rückreise der eigens für die Demo angereisten Gästefans verläuft anders. Sie hinterlassen im Zug eine Spur der Verwüstung, und der Intercity wird mit Aufklebern überzogen. Beamte entdecken auf der Zugtoilette RWE-Graffiti und beschädigte Sitzpolster und Kopfstützen. Die Deutsche Bahn muss den kompletten Zug aus dem Verkehr ziehen. Auch das Verhalten der Jenaer Fans zieht ein Ermittlungsverfahren nach sich. In der zweiten Halbzeit wird ein Transparent mit einer Beleidigung gegen Jenas Sicherheitsdezernenten Benjamin Koppe gezeigt, und ein Banner mit dessen Gesicht im Fadenkreuz. Der FCC-Sicherheitschef spricht von einer „strafbare Handlung“. Die Behörden ermitteln nun von Amts wegen gegen Unbekannt. Im Februar 2020 stand das Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern München zweimal kurz vor dem Abbruch, weil Bayern-Fans den TSG-Mäzen Dietmar Hopp ebenfalls im Fadenkreuz zeigten. Dazu kommt es in Jena nicht, weil die Fans das Banner zunächst wieder einrollen und erst nach dem regulären Spielende erneut hervorholen.

Nach dem missglückten Saisonfinale in der Regionalliga Nordost, bei dem die RWE-Fans die Meisterschaft verpasst haben, ist das Duell um die Vorherrschaft im Freistaat Jena spannend.

Beide Fanlager demonstrieren in der Jenaer Innenstadt gegen die Ordnungsbehörden, nachdem die RWE-Fans die Hälfte der Tickets für den Gästeblock gestrichen worden waren. Die Proteste verlaufen friedlich, aber die Rückreise der eigens für die Demo angereisten Gästefans verläuft anders. Sie hinterlassen im Zug eine Spur der Verwüstung, und der Intercity wird mit Aufklebern überzogen. Beamte entdecken auf der Zugtoilette RWE-Graffiti und beschädigte Sitzpolster und Kopfstützen.

Die Deutsche Bahn muss den kompletten Zug aus dem Verkehr ziehen. Auch das Verhalten der Jenaer Fans zieht ein Ermittlungsverfahren nach sich. In der zweiten Halbzeit wird ein Transparent mit einer Beleidigung gegen Jenas Sicherheitsdezernenten Benjamin Koppe gezeigt, und ein Banner mit dessen Gesicht im Fadenkreuz. Der FCC-Sicherheitschef spricht von einer „strafbaren Handlung“.

Die Behörden ermitteln nun von Amts wegen gegen Unbekannt. Im Februar 2020 stand das Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern München zweimal kurz vor dem Abbruch, weil Bayern-Fans den TSG-Mäzen Dietmar Hopp ebenfalls im Fadenkreuz zeigten





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