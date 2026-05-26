RWE-Märchen geplatzt: Fürth besiegt RWE und sorgt für Partystimmung

RWE erlebt eine Trauerzeit, nachdem Noel Futkeu und Branimir Hrgota aus Fürth weichen. Der Kult-Klub aus dem Ruhrgebiet hatte von der Rückkehr in die Zweitklassigkeit geträumt.

Weil Noel Futkeu und Branimir Hrgota aus Fürth weichen, erlebt der Kult-Klub RWE eine Trauerzeit. Der Verein aus dem Ruhrgebiet hatte von der Rückkehr in die Zweitklassigkeit geträumt, nachdem er zuletzt in der Saison 2006/07 in der 2.

Liga gespielt hatte. Doch im Rückspiel gegen Fürth verpasste Torben Müsel eine Mega-Chance, die für den Aufstieg in das Aufstiegsrennen hätte genügen können. Die Gastgeber starteten mutig in die Partie und hatten nach zehn Minuten eine Riesenchance, als Swajkowski völlig frei vor Prüfrock aufgetaucht war, doch der Abschluss war zu unplatziert. Die Hausherren brauchten etwas, um ins Spiel zu finden, und eine verunglückte Dehm-Flanke klatschte an die Latte.

Dann sticht Noel Futkeu zu und stochert die Kugel zur Fürther Führung ins Netz. Die Hausherren waren danach deutlich besser, doch direkt nach der Pause legt Hrgota nach und trifft herrlich zum 2:0. Fürth zaubert jetzt, will die Entscheidung, und Noel Futkeu hat sie auf dem Fuß, scheitert aber am überragenden Torwart Golz. RWE geschlagen?

Von wegen! Plötzlich jubeln die Gäste, als Potocnik trifft und die Partystimmung bei den Gästen entfacht. Doch Schiri Robert Schröder kassiert den Treffer nach VAR-Eingriff wegen einer Abseitsstellung ein. Glück für Fürth!

Und für Essen kommt's noch dicker. Unfassbar, was in der 82. Minute passiert. Ein wunderschöner Kopfball von Essens Abiama klatscht an den Pfosten, Müsel muss den Abpraller einfach nur ins leere Tor schießen, entscheidet sich aber dafür, den Kopf zu nehmen - und kann den Ball nicht gut platzieren.

Fürth-Keeper Prüfrock kratzt das Leder von der Linie. DIE Chance, RWE zurück ins Aufstiegsrennen zu bringen. Verpasst! Ausgerechnet Müsel, der im Hinspiel das Tor für den Drittligisten erzielt hatte, wird im Rückspiel zur tragischen Figur.

Essen gibt danach immer noch nicht auf, Mizutas Schuss streicht knapp am Pfosten vorbei, doch das war's. RWE-Märchen geplatzt - Partystimmung in Fürth





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