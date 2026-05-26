RWE-Märchen geplatzt: Fürth siegt gegen RWE und bleibt in der 2. Liga

Fürth besiegt RWE mit 2:1 und bleibt in der 2. Liga, während Essen in die Dritte Liga abstiegt. Die Partie war sehr spannend und endete mit einem unglaublichen Treffer von Müsel, der den Ball ins leere Tor schießen musste.

Fürth siegt gegen RWE und bleibt in der 2. Liga , während Essen in die Dritte Liga abstiegt. Der Kult-Klub aus dem Ruhrgebiet hatte von der Rückkehr in die Zweitklassigkeit geträumt, aber die Träume sind nun zunichte.

RWE hatte in der Saison 2006/07 in der 2. Liga gespielt, aber nun muss man sich mit der Dritten Liga abfinden. Die Partie begann mit einer Riesenchance für RWE, aber der Abschluss war zu unplatziert. Die Gastgeber brauchten etwas, um ins Spiel zu finden, und dann stach Noel Futkeu zu und stocherte die Kugel zur Fürther Führung ins Netz.

Die Hausherren waren danach deutlich besser, aber direkt nach der Pause legte Branimir Hrgota nach und traf herrlich zum 2:0. Fürth zauberte jetzt, wollte die Entscheidung, aber RWE kämpfte weiter. Plötzlich jubelten die Gäste, als Potocnik traf und die Partie aufhorrend spannend machte. Doch Schiri Robert Schröder kassierte den Treffer nach VAR-Eingriff wegen einer Abseitsstellung ein.

Glück für Fürth und Unglück für Essen. Die Gäste jubelten zwar, aber dann passierte das Unglaubliche. Ein wunderschöner Kopfball von Essens Abiama klatschte an den Pfosten, und Müsel musste den Abpraller einfach nur ins leere Tor schießen. Er entschied sich dafür, den Kopf zu nehmen - und konnte den Ball nicht gut platzieren.

Fürth-Keeper Prüfrock kratzte das Leder von der Linie. Die Chance, RWE zurück ins Aufstiegsrennen zu bringen, war verpasst. Müsel, der im Hinspiel das Tor für den Drittligisten erzielt hatte, wurde im Rückspiel zur tragischen Figur. Essen gab danach immer noch nicht auf, aber das war's. RWE-Märchen geplatzt - Partystimmung in Fürth





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