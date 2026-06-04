RWE sichert sich Dienste von Dustin Forkel

Der Regionalligist RWE hat sich die Dienste von Dustin Forkel gesichert. Der 21-jährige Spieler wechselte von Schweinfurt nach Erfurt und bringt Erfahrung aus neun Zweitliga- und 21 Drittliga-Einsätzen mit.

Der Regionalligist RWE hat sich die Dienste von Dustin Forkel gesichert, der die Erfahrung aus neun Zweitliga- und 21 Drittliga-Einsätzen mit an den Steigerwald bringt.

Der 21-jährige Spieler wechselte von Schweinfurt nach Erfurt. Forkel ist 1,86 Meter groß und kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Bei den Erfurtern ist er vor allem für die linke Seite eingeplant. RWE-Trainer Fabian Gerber zeigt sich überzeugt: Dustin ist ein spannender Spieler, der mit Tempo, Tiefgang und Zug zum Tor sehr gut in unser Anforderungsprofil passt.

Er ist variabel einsetzbar, bringt eine gute Ausbildung mit und hat in seinen bisherigen Stationen gezeigt, dass er im letzten Drittel gefährlich werden kann. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen wird. Auch Forkel blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen. Der Offensivspieler hatte Erfurt bereits besucht und zeigte sich von den Rahmenbedingungen beeindruckt.

Zudem sollen Gespräche mit Teamkollege Lukas Zeller sowie seinem früheren Jugendtrainer und heutigen RWE-Co-Trainer Andy Nägelein eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung gespielt haben. Offen bleibt derweil, welche Auswirkungen der Transfer auf die Kaderplanung im Angriff haben wird. Insbesondere die Zukunft von Raphael Assibey-Mensah dürfte ein Thema bleiben. Der Angreifer hatte in der vergangenen Saison immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und konnte sein Potenzial nur phasenweise zeigen.

Die Anzeichen verdichten sich, dass sich die Wege im Sommer trennen könnten





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dustin Forkel RWE Regionalliga Schweinfurt Erfurt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer KapitalmarktinformationEQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 02.06.2026 / 14:29 CET/CEST Veröffentlichung

Read more »

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer KapitalmarktinformationEQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 03.06.2026 / 18:30 CET/CEST Veröffentlichung

Read more »

DAX & Co mit Verlusten: Deutsche Bank, SAP, Stroer unter Druck, RWE, Bayer, Redcare, Aixtron ...Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich nachgegeben. Belastet von der angespannten Lage im Nahen Osten sowie neuen Zollandrohungen aus den USA rutschte der DAX um 1,3 Prozent auf 24.795 Punkte

Read more »

Broadcom, Crowdstrike, Hochtief, Porsche SE, RWE, Bayer, SAP im ...Der DAX hat am Mittwoch deutlich Federn lassen müssen. Aus dem Handel ging er am Ende mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 24.795,94 Zählern. Und auch der Start in den Donnerstag sieht schwächer aus. Der

Read more »