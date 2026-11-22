Trainer Fabian Gerber verweigert seiner RWE-Elf die erhoffte Freizeit nach dem 3:0-Erfolg gegen VSG Altglienicke. Das Team trainiert weiter, um die Tabellenführung zu sichern.

Nach einem dominierenden 3:0-Sieg gegen die VSG Altglienicke am Freitagabend herrschte bei den Fans des RWE enorme Freude. Die Unterstützer forderten als Dank für die beeindruckende Leistung ein freies Wochenende für ihre Lieblinge. Doch Trainer Fabian Gerber setzte dieser Feiern direkt einen Strich durch die Rechnung. Er erklärte unmissverständlich, dass die Spieler das Wochenende über weiter trainieren müssen, um die aktuelle Form aufrechtzuerhalten.

Klare Ansage vom RWE-Coach Gerber

Fabian Gerber, der 46-jährige Trainer des RWE, lobte seine Elf zwar hochlobend, doch seine Prioritäten liegen ganz klar auf der sportlichen Weiterentwicklung. Er betonte, wie beeindruckend die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute agiert habe. Trotzdem verwies er darauf, dass die Spieler die Gelegenheit zum Durchatmen erst in der Winterpause haben werden. Der Spitzenreiter darf sich laut Gerber keinen Moment der Nachlässigkeit erlauben, um den Erfolg nicht zu gefährden.

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Anstehende Herausforderungen bis zur Winterpause

Bis zur Winterpause warten auf den RWE noch drei äußerst schwierige Aufgaben, die das Team meistern muss. Diese Gegner heißen BFC Dynamo, Hallescher FC und Tasmania Berlin. Gerber ist der Ansicht, dass seine Schützlinge optimal auf diese Duelle vorbereitet werden müssen. Das Ziel ist es, die vier Punkte Vorsprung, die der RWE aktuell auf den Verfolger Chemnitz hat, zu konservieren. Maximales Punktesammeln ist dabei das erklärte Ziel des Trainers.

40 Punkte in der Hinrunde als Benchmark

Mit stolzen 40 Punkten hat der RWE die Hinrunde hinter sich gebracht. Der 3:0-Sieg gegen die VSG stellte dabei das Sahnehäubchen auf die beste Saisonleistung dar. Gerber beschrieb die Mannschaftsleistung als griffig, eklig und dominant. Zudem hob er die leidenschaftliche Defensive hervor, die das Team zeigte. Diese Leistungen sind die Basis für den aktuellen Tabellenplatz und den Vorsprung auf die Konkurrenten.

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Gerbers Führungsschaft an der Seitenlinie

Trainer Fabian Gerber agierte erneut lautstark an der Seitenlinie, um seine Spieler zu motivieren und zu lenken. Er erklärte, dass er nicht auf 30 oder 35 Jahre alte Hasen im Kader zurückgreifen kann, die die Führungsarbeit automatisch übernehmen. Stattdessen benötigen die jungen und weniger erfahrenen Spieler der RWE-Elf externe Hilfestellung von außen. Diese direkte Intervention ist nach Ansicht des Trainers notwendig, um die gewünschte Disziplin und Intensität im Spiel zu gewährleisten.

Zeitplan für Erholung und Weiterarbeit

Die Erholung ist also auf die Zeit nach den drei schwierigen Spielen bis zur Winterpause verschoben. Fabian Gerber betonte, dass danach noch genug Zeit bleiben werde, um sich auszuruhen. Für den Zeitraum bis dahin gilt strikte Weiterarbeit. Der Fokus liegt darauf, die vier Punkte Vorsprung auf Chemnitz nicht abzugeben. Die Spieler müssen unter der Anleitung von Gerber zeigen, dass sie die hohen Anforderungen der Liga auch gegen starke Gegner wie BFC Dynamo, Hallescher FC und Tasmania Berlin erfüllen können.