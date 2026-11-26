Der Regionalligameister RWE muss am Freitagabend beim BFC Dynamo auf seinen besten Torschützen Dustin Forkel verzichten. Trainer Gerber nennt Gründe und Ausweg.

Die Regionalligamannschaft von Rot-Weiß Erfurt steht kurz vor dem Auswärtsspiel beim BFC Dynamo. Am Freitagabend um 19 Uhr geht es zum Rückrundenauftakt in die Partie. Die Thüringer müssen dabei auf ihren absoluten Leistungsträger Dustin Forkel verzichten. Der 21-jährige Angreifer gilt als der beste Torschütze der gesamten Liga und ist für den Höhenflug des Herbstmeisters unverzichtbar.

Faserriss verhindert Teilnahme von Dustin Forkel

Dustin Forkel führt die Torschützenliste der Liga mit zehn Treffern an. Er hat maßgeblich zum Erfolg des Teams beigetragen. Doch ein Muskelfaserriss stoppte seine Serie. Trainer Andreas Gerber betonte die enorme Bedeutung des Stürmers. Forkel zeichnet sich durch hohe Spielintensität aus. Er ist laufstark und besitzt ein exzellentes Tempo. In Zweikämpfen gibt er nicht nach und ist auch defensiv stark eingebunden.

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Sperre trifft Top-Torjäger BFC Dynamo

Auf der Gegenseite fehlt dem BFC Dynamo ein Schlüsselspieler. Rufat Dadashov ist für die Berliner nicht spielberechtigt. Der 35-jährige Aserbaidschaner folgt mit neun Toren direkt auf Forkel in der Torschützenliste. Er erhielt beim 0:1 gegen den Halleschen FC am vergangenen Wochenende eine Gelb-Rote Karte. Diese Sperre hält ihn vom Saisonauftakt fern.

Gerber sieht taktische Herausforderung für Erfurt

Andreas Gerber analysiert die Situation nüchtern. Er wertet den Ausfall seines Spielers nicht als katastrophal. Dafür stehen andere offensive Optionen bereit. Robbie Felßberg und Raphael Assibey-Mensah sind beide fit und einsatzbereit. Gerber lobt diese zwei Offensivspieler als torgefährlich. Sie können die Lücke von Forkel schließen. Assibey-Mensah traf zuletzt beim 3:0 gegen Altglienicke. Sein Treffer sicherte ihm den Platz in der Startelf.

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Ausfallzwang zwingt BFC zu Umstellung

Der Trainer merkte an, dass die Abwesenheit von Dadashov Konsequenzen hat. Der BFC wird sein Spiel umstellen müssen. Diese taktische Anpassung stellt Erfurt vor neue Aufgaben. Gerber zog eine vage Schlussfolgerung. Er weiß nicht, ob die Sperre ein Vorteil ist. Die Berliner werden anders agieren. Erfurt muss sich darauf vorbereiten.

RWE strebt weitere Treffer vor Winterpause an

Raphael Assibey-Mensah ist wieder genesen. Er fehlte zuvor wegen eines Muskelfaserrisses. Nun will er seine Statistik verbessern. Er hat bereits fünf Tore erzielt. Sein Ziel sind weitere Treffer vor der Winterpause. Er nutzt seine aktuelle Form. Der Aufwärtstrend des Herbstmeisters soll fortgesetzt werden. Das Auswärtsspiel wird eine harte Nuss. Die Kaderwahl wird entscheidend sein.