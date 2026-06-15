Ryan Brlecic: 1000 Dollar für die Mega-Deutschland-Party

Ryan Brlecic hat an alles gedacht, um seine deutsch-amerikanische Tailgate-Party zum Erfolg zu führen. Mit 1000 Dollar hat er alles bereitgestellt, um die Fans zu begeistern. Die Party findet auf einem Parkhaus nahe des NRG-Stadions in Houston statt und zieht auch bei Regen nicht weniger Besucher an.

100 Tacos, 115 Flaschen Wasser und reichlich Bierdosen! Ryan Brlecic hat an alles gedacht. Für seine deutsch-amerikanische Tailgate-Party hat er 1000 Dollar ausgegeben. Und lädt jeden ein, der vorbeikommt.

Das ist amerikanische Gastfreundschaft: Hier kommen Amerikaner und Deutsche zusammen. Sie alle eint das DFB-Trikot. Das ist der amerikanische Weg, Sport zu feiern, sagt Ryan zu BILD. Klassisch grillen die Amerikaner - normalerweise vor Footballspielen - auf einem Parkplatz vor dem Stadion neben ihren Autos.

Sie öffnen die Heckklappen (Tailgate) ihrer Fahrzeuge und feiern dort. Während der Weltmeisterschaft holen die Amis die US-Tradition kurzerhand zum deutschen Fußball! Ryan liebt Deutschland: Er ist in Heidelberg aufgewachsen, seine Eltern sind aber Amerikaner. Später kehrte er noch einmal kurz zum Studium nach Heidelberg zurück.

Jetzt lebt er in Houston. Um 8 Uhr morgens (Ortszeit) beginnt seine Party auf einem Parkhaus nahe des NRG-Stadions. Auch ein heftiger Regenschauer kann die Fans nicht stoppen - sie ziehen einfach ins Untergeschoss um. Aus einem großen Lautsprecher dröhnt der Ballermann-Song Wir sind die Deutschen.

Auf einem Klapptisch liegen 100 Tacos und kleine Dosen mit Salsasoße bereit. Grillen war uns ein bisschen zu aufwendig, heute alles hierherzubringen, sagt Ryan. In Texas leben viele Mexikaner, deshalb sind Frühstücks-Tacos hier ein großes Ding, sagt er weiter. Mehrere Kühlboxen sind mit Bier, Wasser und Twisted Tea gefüllt.

Auf einem anderen Tisch sind sogenannte Red Cups für eine Runde Beerpong aufgebaut. Red Cups sind die typischen roten Plastikbecher, die vor allem in den USA bei Partys verwendet werden und durch Filme, Serien und College-Feiern bekannt geworden sind. Chris Wagenaar aus New York: Mein Vater war beim amerikanischen Militär in Heidelberg stationiert. Ich bin dort aufgewachsen, ich habe 2006 die Weltmeisterschaft in Deutschland miterlebt.

Es war die beste Zeit meines Lebens. Im Herzen bleibt das mein Zuhause. Es ist ein Teil von dem, was ich heute bin. Wir spielen Beerpong mit Wasser in den Bechern.

Jeder hat sein eigenes Getränk, dann muss man nicht das Finger-Bier trinken, sagt Stuart Renfro. Damit meint er das Bier, aus dem man sonst mit bloßen Fingern den Ping-Pong-Ball fischen muss. Stuart kennt zwar keinen einzigen deutschen Spieler beim Namen. Die Mannschaft feiert er aber trotzdem.

Ich spiele seit ich drei Jahre alt bin, und habe einfach immer Deutschland geschaut. Jetzt, wo sie hier spielen, musste ich einfach dabei sein, sagt er. Die Brüder Pablo, Manuel und Gustavo Chihuahua aus Denver haben einen wertvollen Tequila mitgebracht. Die World Cup Limited Edition von Don Julio 1942 wird ab 179,99 Dollar aufwärts gehandelt.

Die Mega-Deutschland-Party hat sich Ryan einiges kosten lassen. Mit allem drum und dran, Essen, Getränke, Tische, Pavillon, habe ich rund 1000 Dollar für die Party gezahlt. Meine Mutter darf das nicht lesen, sagt er zu BILD. Aber jede gute Party hat irgendwann ein Ende.

Das Wichtigste am Tailgating ist, am Ende aufzuräumen, sagt Ryan. Und Stuart: In Amerika hinterlassen wir Sachen besser, als wir sie aufgefunden haben. Dann zieht die Truppe in Richtung Stadion. Jetzt wird endlich Fußball geguckt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tailgate-Party DFB-Trikot Beerpong Tequila World Cup Limited Edition Don Julio 1942

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CSD in Eberswalde mit rechtem Gegenprotest: 1000 Menschen demonstrieren unter Polizeischutz für Toleranz und VielfaltBunt, queer, vielfältig: Der Christopher Street Day in Eberswalde steht unter dem Motto „Viele Farben und Wir“. Und unter Polizeischutz – denn es gibt Protest einer rechtsextremen Gruppierung.

Read more »

Kult um den Kini: 1000 Fans gedenken Ludwig II. am Starnberger See140 Jahre nach seinem Tod gedenken rund 1000 Anhänger König Ludwig II. am Starnberger See. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ehrt sein Erbe und seine Bedeutung für Wissenschaft und Kultur.

Read more »

Paar lebt für 1000 Euro im Monat auf einem SegelbootAus finanziellen Gründen lebt ein britisches Paar auf einem Segelschiff. So kommen sie mit relativ wenig Geld aus.

Read more »

Ryan-Trennung: Lina Baumann hat 'eigenes Zuhause' gefundenNeustart im Grünen: Nach der Trennung von Realitystar Ryan Wöhrl hat Social-Media-Star Lina Baumann ein neues Zuhause gefunden.

Read more »